У Санкт-Петербурзі невідомий вистрілив в ОМОНівця

Повідомляють, що поранений силовик зараз у важкому стані

50-річного стрілка вже затримали

У п'ятницю, 24 лютого, у центрі російського Санкт-Петербурга невідома особа вистрілила у співробітника ОМОНу з картеччю з обріза рушниці. Попередньо інцидент трапився неподалік входу в метро «Гостинний двір». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як пишуть ЗМІ, поблизу входу на станцію метро один із перехожих почав поводитися вкрай неадекватно, а коли його спробував затримати співробітник ОМОНу, чоловік раптово дістав зброю та вистрілив у представника охорони порядку.

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Силовика з пораненням в область грудної клітини оперативно госпіталізували. А росіянина, яким виявився 50-річний місцевий житель, затримали на місці.

Наразі за вказаним фактом слідчі порушили кримінальну справу, в рамках статті «Зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу». Якщо провина стрілка буде доведена в судовому порядку, йому може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі до 20 років. Пораненого ОМОНівця планують нагородити почесною відзнакою.

Українці в коментарях відреагували на цю новину та пожалкували, що в Росії не стало на одного «хорошо русского» більше.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х. Власники кіосків з продажу феєрверків влаштували розбори з перестрілкою прямо посеред вулиці.