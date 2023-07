Слово і діло, або Що не так з відставкою Ткаченка

Схоже, що нічого не поміняється в парадигмі керування культурою України

«The report of my death was an exaggeration»

Будь ласка, читайте текст після реклами

(«Чутки про мою смерть були дещо перебільшені»)

Пам'ятаєте цю сакраментальну фразу, яку опублікував у пресі відомий американський письменник Марк Твен, після того, як в народі активно поширилися чутки про його кончину?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідом за Марком Твеном, цю фразу міг би у своїх пабліках написати нинішній Міністр культури Олександр Ткаченко. Комітет Верховної Ради не затвердив його відставку – а відтак і слова Президента зависли у повітрі...

Про що може говорити ця ситуація? Багато про про що. По перше, в ОП, як я і зазначав раніше у своїй публікації, розуміють, що компетентної людини рівня Ткаченка на лавці запасних у «Слуг» просто немає. Компетентності навіть не в сенсі широкого розуміння тих гуманітарних проблем, в які все глибше занурюється Україна, а в тому смислі, що Кабмін не може дозволити собі зараз жодних експериментів. Ні в культурній сфері, ні в інформаційній. Бо сьогодні, всупереч давнім уявленням, вони фінансуються далеко не за залишковими принципами – просто, очевидно, відбувається якийсь перерозподіл фінансів на подальших етапах. Але навіщо про це знати небажаним людям? І так уже шум із виділенням коштів на серіали викликав несподівано активний резонанс у масах.

Ще цей швидкий «камбек» вказує на певну неоднозначність оцінки ситуації що склалася у міністерстві, і про наявність як мінімум, трьох позицій у ставленні до проблеми Мінкульту – у Президента, керівника його Офісу і у ВР України.

Але навіть при такій розбіжності позицій впевнено наголошу, що причини цих розбіжностей можуть бути якими завгодно: політичними, економічними, структурними, але ні в якому разі не культурними. Бо, на моє переконання, розуміння культури, як стратегічного комплексу питань, взагалі ніким не береться до уваги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Отож, чого чекати від цієї ситуації? Що нічого не поміняється в парадигмі керування культурою України. В культурно-інформвційнму просторі і далі пануватиме інформаційно-розважальна доктрина, курс на відволікання уваги народу від складних проблем продовжиться, серіальне «мило» вироблятиметься значно активніше, аніж снаряди і ракети в нашій державі, а «Байрактари» і «Дизель-шоу» і далі будуть визначати культурне обличчя України.

Ніхто не збирається повертатися обличчям до українського народу – до його культурних джерел. А отже, в інформаційному просторі – на усіх радіо і телеплатформах – і далі пануватиме псевдоукраїнська попса, трохи підшаманена і перевзута, відповідно до вимог військового часу.

Велику армію українських митців – артистів, письменників, композиторів, художників, краєзнавців, культурологів, істориків і просто українських громадян з «особливими» культурними потребами просять занадто не збуджуватись і не фантазувати на теми культурного прориву на внутрішньому фронті боротьби за культурне обличчя України, а також за його формування в найближчі роки.

Тож, перефразовуючи фразу Марка Твена, можна сказати так: «Чутки про якісь культурні зміни в країні прошу вважати значно перебільшеними».