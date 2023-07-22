Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст

Про міністерство культури. Точніше, що з ним робити

glavcom.ua
«Одна з головних проблем України – за час незалежності не було побудовано жодноі аохітектурноі споруди (комплексу), який би став предметом гордості для нації»
фото з відкритих джерел

Які головні завдання має поставити перед собою міністерство?

Станом на зараз – це міністерство-монстр, яке обʼєднує часто непоєднувані речі (інформполітику, телеканали, релігію, власне культурні сфери, історичну памʼять і охорону памʼяток). Але, як би це дивно не звучало, я б виступив проти того, щоб щось тут змінювати. І головна причина – нова реформа призведе виключно до втрати часу.

Треба просто дещо змінити функціонал. І, що, не менш важливо, поставити чіткі КРІ (цього ніхто не робив досі і не зробить зараз, але я ж про ідеальну модель).

Які головні завдання має поставити перед собою міністерство (КРІ міністра)?

  • Креативні індустрії мають виробляти ХХХ відсотку ВВП і в них має працювати не менше ХХХ тисяч людей з розбивкою по роках. Має бути реальна політика держави націлена на монетизацію культурних індустрій і її експортний потенціал.
  • Проведення аудиту інформпроектів, які курує міністерство. Найбільше дорікань викликає телеканал Фрідом. І, звичайно, з популістичноі точки зору його треба закрити. Але Фрідом - це багато професійних людей, команд і можливостей. Їм просто не повезло з тим, що вони не зуміли виділити свою цільову аудиторію. Завданням каналу була інформвійна з РФ, як на території України, так і на території РФ. Тому, я за аудит і перепозиціонування каналу (якщо хочете мою думку – це має бути мультимедійна платформа з чіткими задачами по показниках в телеграмі, Тік-ток, ytube і т.д.). Цей підхід має розповсюджуватися на всі інформпроекти, які входять в сферу відповідальності міністерства.
  • Інститут памʼяті має розпочати роботу по трьом базовим проектам: нова історія України, українська історія другої світової війни, історія України з 1991 р. по 24.02.22 з умовною назвою «Чому нам не вдається». Скажу відразу – це викличе страшний спротив. Дивитися в дзеркало ніхто не хоче (всі виступатимуть за глорифікацію, а не пошук складніших конструктів). Паралельно (можете мене бити ногами) ми маємо взяти за основу російську модель створення політики історичної памʼяті і почати її розбудовувати. Знову, все має мати чіткі часові рамки і аудит процесів на кожному етапі.
  • Чи не найбільші «культурні» гроші крутяться не в фільмах, про які всі знають, а в охороні памʼяток культури (на охорону грошей нема, є корупційні гроші на дозволи). Це одне з найскладніших питань. Точно мають бути кадрові зміни, але, напевне, мають бути створені нові правила гри. І ці прозорі правила один з ключових КРІ нового міністра.
  • Одна з головних проблем України полягає в тому, що за час незалежності не було побудовано жодноі архітектурноі споруди (комплексу), який би став предметом гордості для нації. Зараз в час війни міністерство має почати роботу з містами і архітектурними майстернями по створенню міст майбутнього. Так, це робото «на шухляди», але саме зараз у нас є шанс вирватися із примітивістичноі архітектури, яка зводиться до розмальованих в радісні кольори панельок і церков з російськими цибулинами. Час війни – це час на пошук майбутніх рішень.
  • Закон про заборону російських церков – пріоритет нового міністра. Так, тут від міністра залежить мінімум, але він має стати рупором цієї ідеї.
  • У нас вже почалася, але неймовірно туго йде цифровізаціія книг, музеїв, фільмів і взагалі всього. Створення державних безкоштовних онлайн бібліотек всього цифрового контенту - це основа основ. Тут мають бути чіткі завдання з не менш чіткими кількісними показниками.

Я розумію, що музейники, театрали і багато хто інший, скажуть, що ці КРІ недолугі, бо там немає про них. Про них, звичайно, треба ставити окремі амбітні задачі. Але, якби наступний міністр вийшов хоча б з частиною вище озвучених завдань, як своєю програмою, це вже був би великий крок вперед.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: культура Олександр Ткаченко Мінкульт міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща викличе посла Росії через скандальні заяви Путіна
Польща викличе посла Росії через скандальні заяви Путіна
Вчора, 23:30
Кремль ретельно ховає плани поїздок Путіна
Кремль почав максимально приховувати маршрути Путіна – ЗМІ
Вчора, 17:15
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Зеленський попросив Шмигаля знайти заміну міністру культури Ткаченку
20 липня, 22:59
Глава іранського МЗС Хоссейн Амір Абдоллахіян
Іран зробив голосну заяву про Україну та ще більше посварився із Росією
18 липня, 15:25
Кримський міст було серйозно пошкоджено
Окупаційна влада зробила попередження для туристів у Криму
17 липня, 07:57
За словами генсека, союзники «посилять підтримку України, щоб наблизити її до НАТО»
Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО
10 липня, 14:52
Сунак «наполегливо лобіював» кандидатуру Воллеса, коли він зустрівся з Байденом у Вашингтоні
Байден не підтримав призначення Воллеса генсеком НАТО через винищувачі для України – Telegraph
5 липня, 19:32
На командному пункті Шойгу заслухав доповідь щодо поточної обстановки на фронті
Повстання Пригожина: міноборони РФ уперше після бунту показало Шойгу (відео)
26 червня, 09:32
В останні місяці Башту закликав уряд країни ввести санкції проти Росії
Закликав до санкцій проти РФ: уряд Сербії відправив у відставку міністра економіки
22 червня, 17:34

Вадим Денисенко

Про міністерство культури. Точніше, що з ним робити
Про міністерство культури. Точніше, що з ним робити
Чи можна зупинити процес самопожирання?
Чи можна зупинити процес самопожирання?
Чому мирні переговори восени поки є ілюзією
Чому мирні переговори восени поки є ілюзією
Чому виросла кількість срачів?
Чому виросла кількість срачів?
Україна та НАТО. Маємо брати приклад з Туреччини
Україна та НАТО. Маємо брати приклад з Туреччини
Путін зустрівся з Пригожиним. Що це означає?
Путін зустрівся з Пригожиним. Що це означає?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Російський контрнаступ. Глава Куп'янська про ситуацію на Харківщині
44K
Одещина: рашисти влучили по важливому об’єкту сімома ракетами
16K
У Росії затримано терориста Гіркіна
16K
Міноборони відреагувало на заяви про відсутність замовлень українських дронів-камікадзе
14K
Очільник Куп’янська пояснив, чого цивільні бояться більше ніж прильотів
12K
Путін не зможе організувати морську блокаду. Турецький експерт знайшов пояснення

Новини

За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Сьогодні, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:27
Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Вчора, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту