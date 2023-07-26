Зручний міністр? Чому влада не може звільнити Ткаченка?

Поганий сигнал для української культури

Схоже, у питанні зміни міністра культури «ахрана, атмєна».

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Комітет Верховної Ради з гуманітарних питань... не підтримав відставки Ткаченка.

Можливо, не знайшли, ким замінити. Бажаючих, яких можна показати людям, не знайшлось. А кого не можна показати – призначати уже страшнувато. Бо кількість скандалів у владі і так небезпечно зростає.

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А можливо, просто надто зручний для Банкової міністр.

Однак якщо Ткаченка залишить на посаді і Верховна Рада (а його заява про звільнення має бути розглянута) – це буде поганий сигнал для української культури, інформаційної сфери і церковних питань.

Бо означатиме продовження смаків штибу «Сватів» і поворознюків, монополії «телемарафону» за бюджетні кошти і беззубості щодо московського патріархату в Україні.

Українське суспільство мало б гідно оцінити такий «сигнал».