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Україна та Словаччина планують спільну розробку гаубиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна та Словаччина планують спільну розробку гаубиці
Співпраця почалась через те, що Україна була задоволена словацькими гаубицями Zuzana 2
фото з відкритих джерел

Відповідний меморандум підписали словацька Konstrukta-Defence та Краматорський завод важкого верстатобудування

Україна і Словаччина попередньо домовилися про розробку спільної гаубиці. Відповідний меморандум підписали словацька Konstrukta-Defence та Краматорський завод важкого верстатобудування. Про це повідомляє видання Denník E.

Мета цієї співпраці – адаптація словацької самохідної гаубиці Eva до українських вимог та інтеграція технічних рішень від українських партнерів.

Партнерами у створенні нової САУ зі словацького боку виступає державна компанія Konstrukta Defence, а з українського – Краматорський завод важкого верстатобудування, який виготовляє власні гаубиці (САУ «Богдана»).

«Наша мета в тому, щоб побудувати функціональний прототип нової гаубиці протягом одного року», – розповів директор Konstrukta Defence Александр Гурський.

Компанії вже підписали меморандум про співпрацю. Також інформацію підтвердив директор Краматорського заводу важкого верстатобудування Віталій Загудаєв.

Зокрема компанії домовились й про інші види спільної діяльності, повідомляє видання.

«У Konstrukta Defence ми знайшли хорошого та надійного партнера, з яким розвиваємо проєкти у сфері мінометів, боєприпасів, модернізації проєкту «Богдана», а також у розробці нової 155-міліметрової гаубиці», – заявив Загудаєв.

Як відзначив Гурський, співпраця почалась через те, що Україна була задоволена словацькими гаубицями Zuzana 2, які ЗСУ почали використовувати ще минулого літа. У цій співпраці виникла ідея побудувати гаубицю, в яку кожна зі сторін вкладе максимум можливостей та технічних рішень.

Denník E зазначає, що поки що це плани, які все ж можуть й не реалізуватись. Йдеться про вибори в Словаччині в вересні поточного року під час яких може виграти політична партія, що обіцяє припинити допомогу Україні.

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Теги: Словаччина завод Україна

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