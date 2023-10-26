Масова стрілянина у США, заява МАГАТЕ щодо удару біля Хмельницької АЕС: головне за ніч

У ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на вибухи поблизу Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) 25 жовтня. У ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, унаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Окупанти обстріляли Херсонщину

Російські окупанти 25 жовтня, увечері обстріляли Бериславський район в Херсонській області. У трьох населених пунктах порушено електропостачання. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

Як зазначив Прокудін, без світла залишилися Берислав, Томарине та Шляхове.

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«На жаль, до ранку електропостачання не вдасться відновити. Вранці енергетики розпочнуть роботу, щоб у найкоротші терміни усунути несправності», – уточнив Прокудін.

МАГАТЕ зробило заяву щодо удару по території біля Хмельницької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на вибухи поблизу Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) 25 жовтня. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

«Цей інцидент ще раз підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні, яка триватиме, поки триватиме ця трагічна війна. Той факт, що численні вікна на місці були зруйновані, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам може не так пощастити», – сказав генеральний директор Гроссі.

Експерти МАГАТЕ підтвердили два потужні вибухи і отримали інформацію, що два безпілотники були збиті на відстані приблизно п'яти та 20 кілометрів від об'єкта.

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Він також підкреслив, що удару по атомній електростанції слід уникати будь-якою ціною.

Гендиректор сказав, що прямого впливу дронів на майданчик станції не було, і вибухи не вплинули на роботу ХАЕС або її підключення до електромережі. Проте ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, у тому числі проходу до корпусів реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об’єктів.

Байден закликав Конгрес «швидко діяти» щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден привітав республіканця Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників та закликав його і Конгрес «швидко діяти» та прийняти пакет на допомогу. Про це повідомляє CNN.

Байден відзначив, що під час того, як республіканці Палати представників «шукали нового спікера», він працював над важливими питаннями, пов'язаними з підтримкою України та Ізраїлю.

«Я працював над цими нагальними питаннями, пропонуючи історичний додатковий пакет фінансування, який просуває наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, забезпечує безпеку нашого кордону та інвестує в американський народ. Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій», – зазначив Байден.

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Байден визнав, що щодо цих питань «існують справжні розбіжності», але додав, що «потрібно докласти спільних зусиль, щоб знайти спільну мову, де тільки можливо».

Новий спікер Палати представників погодить допомогу Україні «за певних умов»

Новий спікер Палати представників США, Майк Джонсон висловив готовність до переговорів щодо надання допомоги Україні, але підкреслив, що ця підтримка буде обумовлена певними умовами. Про це повідомляє NBC.

Джонсон зазначив, що Палата представників працює над цим питанням, однак, у них «будуть певні умови».

«Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. Але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно», – сказав він.

Масова стрілянина у США

У ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, унаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей. Про це повідомляє NBC.

Місцева поліція повідомила про стрілянину близько 20:00 за місцевим часом. Наразі відомо про щонайменше три точки нападу – на Годдард-роуд, Моллісон-Вей і 500-му кварталі Лінкольн-стріт.

Повідомляється, що невідомий, озброєний рушницею досі на волі, поліція евакуювала мешканців деяких прилеглих будинків.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

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«Президент був проінформований про те, що наразі відомо про масову стрілянину в Льюїстоні, штат Мен, і продовжуватиме отримувати нову інформацію», – сказав чиновник.

Ізраїль відкладає старт наземної операції в Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вирішила відкласти свою наземну операцію в Секторі Гази приблизно до кінця тижня – поки США не посилять свою ППО на Близькому Сході. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, США планують встановити приблизно десять систем ППО для захисту своїх військ, які розміщені на Близькому Сході. Пентагон вважає, що ці війська можуть стати об'єктом атак під час наземної операції, тому важливо забезпечити їх безпеку. Планується, що системи ППО будуть розгорнуті до кінця поточного тижня.

Ізраїль, як зазначають у виданні, погодився задовольнити прохання США. Крім цього, вони зважають і на питання постачання гуманітарної допомоги в Газу.