Хто змінив думку Трампа щодо Путіна і війни в Україні – версія Німеччини

Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні»

У Німеччині вважають, що саме їхній канцлер Мерц доклався до того, що Дональд Трамп змінив свою думку щодо Путіна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив думку про війну в Україні завдяки канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Як інформує «Главком», таку думку висловив в інтервʼю Bild глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

Коли міністра запитали, чи можна сказати, що після збільшення російських атаки на фронті та у повітрі Україна все ж програє, він заперечив.

«Ні. Уся Європа підтримує Україну, і Сполучені Штати Америки також готові надати підтримку. Це значною мірою завдяки ініціативі канцлера Німеччини», – каже Вадефуль.

На його думку, Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні».

«Він (канцлер ФРН, – ред.) висловив це, коли був в Овальному кабінеті. І він висловив це під час особистих обговорень на саміті «Великої сімки». Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що США потрібні зараз. Ми можемо бути раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні», – зазначає очільник німецького зовнішньополітичного відомства.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з Трампом у Білому домі в червні, після чого майже щотижня спілкувався з ним телефоном. Під час однієї з таких розмов, 3 липня, Мерц запропонував придбати для України дві системи ППО Patriot – після того, як США зупинили військову допомогу Києву. Як зазначає WSJ, Трамп, імовірно, не був поінформований про призупинення допомоги, тож прямо під час розмови звернувся до присутнього міністра оборони Піта Гегсета: «Піте, що відбувається?».

За кілька днів, побачивши руйнування внаслідок чергової атаки РФ на Україну, Трамп сам зателефонував Мерцу та не лише погодився на його пропозицію, а й запропонував поставити п’ять систем Patriot замість двох. Такий крок Трампа здивував канцлера Німеччини. Мерц зрозумів, що президент США почав втрачати терпіння до російського диктатора Володимира Путіна.

Глава німецького уряду одразу погодився на купівлю п’яти комплексів, хоч для цього йому ще доведеться знайти необхідне фінансування разом з європейськими партнерами.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.

До слова, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».