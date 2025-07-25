У США ожиріння стало проблемою для половини населення – Bloomberg

Американці сьогодні менш здорові, адже за останні 50 років різко зросла кількість випадків діабету 2-го типу, фактором ризику якого є ожиріння

Агентство Bloomberg, проаналізувавши тему здоров'я громадян США, дійшло висновку, що нація сьогодні не відрізняється богатирським здоров'ям, а ожиріння, яке 60 років тому в країні вважалося рідкістю, вже охопило близько половини населення країни, пише «Главком».

Офіційні дані свідчать, що американці сьогодні суттєво менш здорові, ніж раніше. За останні 50 років різко зросла кількість випадків діабету 2-го типу, фактором ризику якого є ожиріння, а також астми та аутоімунних захворювань. Немає жодних сумнівів, стверджує видання, що саме нездоровий раціон американців сприяє розвитку ожиріння та хронічних захворювань.

У спеціальному звіті про здоров'я дітей, опублікованому у травні цього року, Комітет політичних дій МАНА «Зробимо Америку знову здоровою» позначив мету – знизити рівень ожиріння, приділивши найбільшу увагу зниженню поширення продуктів глибокої переробки: фастфуду, напівфабрикатів, упакованих продуктів, які називають «нездоровою їжею». У доповіді наголошується на шкоді олій, рафінованого цукру, синтетичних харчових барвників, штучних підсолоджувачів, ароматизаторів, емульгаторів та консервантів.

Нагадаємо, у науковому журналі PNAS дослідники розповіли про нові дані щодо проблем ожиріння у людей, пов'язуючи з основним фактором – дієтами, а не низькою фізичною активністю.

До слова, міжнародна група вчених Глобального дослідження тягаря хвороб дійшла висновку, що вже до 2050 року більше половини дорослого населення світу (3,8 млрд осіб) та третина дітей та підлітків (746 млн осіб) матимуть надмірну вагу або ожиріння. Це створить безпрецедентну загрозу здоров'ю населення, збільшивши ризик передчасних захворювань та летальних випадків на глобальному рівні.

Зазначимо, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я та нутриціології Національного університету біоресурсів і природокористування України, президент Асоціації дієтологів України Олег Швець розповів, яка їжа влітку особливо небезпечна.