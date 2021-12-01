Прийдешньому державному перевороту в Україні присвячується...

Історія з життя Франції кінця XVIII століття

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Это случилось 9 ноября 1799 года.

В этот день, который по новому революционному календарю значился как 18 брюмера VIII года Республики, генерал Наполеон Бонапарт совершил ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ.

Правившая к тому времени во Франции Директория совершенно потеряла авторитет в глазах общества. Причина стара как мир – КОРРУПЦИЯ.

Наиболее дальновидный из 5 директоров аббат Эманюэль Жозеф Сийес носился с идеей новой Конституции, которая, по его мнению, должна была придать устойчивость новому постреволюционному порядку. Но как убедить Законодательное Собрание принять новую Конституцию, когда у правительства нет авторитета ни в обществе, ни среди законодателей?

Если сила аргументов не способна убедить депутатов проголосовать, то к аргументам силы они будут вынуждены прислушаться – решил Сийес.

Поэтому он обратился к генералу Бонапарту, которого буквально боготворили солдаты, и на помощь которого он рассчитывал в этом сложном деле.

И не ошибся. Наполеона Бонапарта долго уговаривать не пришлось

Чтобы облегчить задачу, Сийес распустил слух об опасном якобинском заговоре, грозящем Республике, и устроил так, что те депутаты, на которых он не рассчитывал или которых боялся, не попали на заседание, на котором предполагалось принять новую Конституцию.

Со своей стороны, генерал Бонапарт ответственно подошёл к выполнению правительственного поручения. Получив неограниченные полномочия, окружённый генералами и офицерами, он немедленно отправился на заседание Законодательного Собрания, где произнёс короткую речь с обещанием поддерживать «республику, основанную на истинной гражданской свободе и на национальном представительстве».

Но не тут-то было.

Депутаты проявили строптивость и, вместо того, чтобы голосовать за новую Конституцию, приняли решение повторно присягнуть на верность действующей. Почуяв неладное, Бонапарт неожиданно снова явился в зал Законодательного Собрания и начал говорить о каких-то опасностях, грозящих республике, о необходимости защитить свободу и равенство.

«А Конституция?» – перебил его один из депутатов.

«Конституция! – воскликнул генерал. – Но вы её нарушили 18 фрюктидора (4 сентября 1797 года), вы её нарушили 22 флореаля (11 мая 1798 года), вы её нарушили 30 прериаля (18 июня 1799 года)!

И далее продолжил:

«Конституция! На неё ссылаются все партии, и она всеми партиями была нарушена; она более не может нас спасать, потому что её никто более не уважает»

Вид вооружённых людей в собрании представителей народа, а также возмутительные слова, произнесённые Наполеоном Бонапартом, привели некоторых законодателей в страшное негодование: они бросились на генерала и стали его толкать к выходу.

Бонапарт, совершенно растерявшись, с разорванным платьем, был почти вынесен на руках гренадёрами, под крики «вне закона!».

Это стало точкой невозврата

Председательствующий в Законодательном Собрании родной брат Наполеона – Люсьен Бонапарт обратился к фронту выстроенных войск с заявлением о том, что жизнь их начальника в опасности, и попросил военных «освободить большинство собрания» от «кучки бешеных». Раздался грохот барабанов, и гренадёры, предводимые будущим маршалом Франции Иоахимом Мюратом, беглым шагом вошли во дворец.

«Вышвырните-ка мне всю эту публику вон!» – громовым голосом, заглушающим барабаны, скомандовал Мюрат.

Депутаты ударились в повальное бегство. Они бежали через двери, многие распахнули или разбили окна и выпрыгнули во двор. Их не велено было ни убивать, ни арестовывать. Вся операция продолжалась от трех до пяти минут.

На утро, голосами тех законодателей, кто не успел сбежать, было сформировано новое правительство, состоявшее из 3-х консулов, а ещё некоторое время спустя, была принятая новая Конституция VIII года, узаконившая всевластие Первого консула.

И этим Первым консулом стал… Нет, не Сийес, замысливший всю эту хитроумную комбинацию, а генерал Наполеон Бонапарт!

Первая республика была спасена.

VIVE LA FRANCE!

А потом что-то пошло не так…

Потому что в мае 1804 года Первый консул Франции Наполеон Бонапарт объявил себя императором Наполеоном I.

Так Первая республика во Франции была окончательно спасена. В смысле – упразднена

На смену ей пришла Первая империя, а с ней и военный разгром 1814 – 1815 годов, кульминацией которого стала катастрофа при Ватерлоо после череды кровавых войн, сотрясавших Европу в годы правления Наполеона І.

Но это отнюдь не конец истории, а только её начало.

Возвратившиеся в 1815 году на французский трон свергнутые революцией Бурбоны, «ничему не научились и ничего не забыли».

Всё это привело к череде кровавых революций, сотрясавших Францию всю первую половину ХІХ века.

В обществе усиливалось влияние бонапартистов – сторонников империи, в которых видели сильную руку, способную остановить хаос и вернуть Франции былое величие.

И хотя к тому времени прах Наполеона Бонапарта уже покоился в здании Дома инвалидов в Париже, удача улыбнулась его племяннику – Луи Наполеону.

Избранный 10 декабря 1848 года первым президентом Второй республики Луи Наполеон Бонапарт получил 5 430 000 голосов из 7 320 000 участвовавших в выборах, или 74%, а его главный конкурент – генерал Кавеньяк, подавивший июньское восстание рабочих в Париже, и таким образом спасший Вторую республику, получил всего 1 450 000 голосов избирателей, или около 20%.

Успеху президентской кампании Луи Наполеона способствовало то, что его агенты, многие из которых были ветеранами наполеоновской армии, свято и добросовестно верившие в принца, развили бурную агитационную деятельность в провинции, обеспечив ему поддержку по всей стране в самых широких слоях населения, прежде всего среди крестьян, недовольных ростом цен, безработных, среди широчайших масс мелких предпринимателей и собственников, желавших политической стабилизации и экономического процветания и, как ни странно, среди интеллектуалов.

Так, Виктор Гюго на страницах своей газеты «l’Evénement» («Событие»), заявил: «У нас есть уверенность в нём. Он несёт великое имя».

Даже политические противники Луи Наполеона, знавшие реальную цену его способностям и критически относившиеся к его талантам, тем не менее, считали его «наименее худшим из всех возможных кандидатов».

Их оптимизм и твёрдую уверенность в том, что «хуже не будет» лучше всех сформулировал Адольф Тьер – будущий президент Третей Французской республики:

МЫ БУДЕМ НАПРАВЛЯТЬ ЭТОГО КРЕТИНА!

Луи Наполеон, вступая в должность президента, торжественно поклялся быть верным республике и охранять её законы.

Но, как показали дальнейшие события, он по-прежнему вынашивал желание стать императором Франции.

В этих стремлениях его поддерживала любовница и финансистка мисс Говард, продавшая своё имущество в Англии и заложившая свои драгоценности, пожертвовав тем самым всем, чем могла.

Немаловажным обстоятельством в этом деле стало назначение Огюста де Морни на пост министра внутренних дел. Всё дело в том, что Огюст был сводным братом Луи Наполеона и всячески ему содействовал.

В довершение всего, 11 мая 1849 года группа авантюристов во главе с Лендрю Ролленом, организовала путч в Париже, который был быстро и решительно подавлен войсками, верными президенту, которого мятежники так опрометчиво объявили низложенным.

Это событие дало повод президенту Французской республики Луи Наполеону Бонапарту объявить об опасности заговора со стороны социалистов и радикальных республиканцев и потребовать себе дополнительных полномочий для защиты Второй республики от грозящей ей опасности.

А тем временем, подготовка к государственному перевороту шла полным ходом: заговорщики отправляли в отставку преданных республике офицеров и генералов.

Луи Наполеон всё время торопил своих сообщников и настаивал на том, чтобы переворот состоялся 2 декабря 1851 года. Это был знаковый день – годовщина коронации Наполеона I в 1804 году и битвы при Аустерлице в 1805 году – ставшей одной из самых знаменитых побед в истории Франции.

Луи Наполеон спешил ещё и потому, что в мае 1852 года заканчивались его президентские полномочия, а Законодательное Собрание дважды отказалось вносить изменения в Конституцию и таким образом разрешить ему баллотироваться на второй срок.

Но, наконец все приготовления были успешно закончены, и 2 декабря 1851 года по приказу президента войска заняли здания парламента и других правительственных учреждений.

Декретом президента республики Луи Наполеона Бонапарта, Законодательное Собрание было распущено, а большинство его депутатов полицейские арестовали и увезли в тюрьму.

Восстания, поднятые в Париже и в некоторых других регионах сторонниками республики, были беспощадно подавлены.

Вся власть оказалась в руках Луи Наполеона, который и организовал этот государственный переворот.

По улицам были расклеены прокламации, в которых президент просил народ на плебисците расширить его полномочия и дать больше власти, чтобы спасти страну.

Принятая таким образом 14 января 1852 года новая конституция давала Наполеону почти монархическую власть.

Вторая республика была спасена!

VIVE LA FRANCE!

А потом что-то опять пошло не так… Хотя, почему «не так»? Как раз так, как в прошлый раз. По накатанной колее.

Ровно через год, 2 декабря 1852 года президент Французской республики Луи Наполеон Бонапарт объявил себя императором Наполеоном IІІ.

Так Вторая республика во Франции была окончательно спасена. В смысле – упразднена.

На смену ей пришла Вторая империя, а с ней и военный разгром 1870 – 1871 годов в ходе франко-прусской войны, кульминацией которого стала катастрофа под Седаном, последовавшая после череды внешнеполитических авантюр Наполеона ІІІ не только в Европе, но и в Азии, Африке и даже в далёкой Мексике.

Уже современников волновала загадка двух Наполеонов: как такие разные по своим интеллектуальным, нравственным и человеческим качествам персонажи оказались на вершине власти во Франции?

И если в случае с Наполеоном Бонапартом все более-менее понятно, то вокруг личности Луи Наполеона споры не стихают до сегодняшнего дня.

Как по мне, правильное решение этой загадки по горячим следам предложил Карл Маркс.

Он считал государственный переворот, совершённый Луи Бонапартом 2 декабря 1851 года его звёздным часом, его 18 брюмера. По аналогии с государственным переворотом, совершённым его великим предшественником – Наполеоном Бонапартом. И даже посвятил этому отдельную работу под названием «18 брюмера Луи Бонапарта».

«Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса» – отметил Маркс.

И он был прав.

Несмотря на то, что всю жизнь Луи Наполеон пытался подражать своему великому дяде, но в конечном итоге, его правление оказалось жалкой пародией на правление Наполеона Бонапарта.

Достаточно взглянуть на тех людей, которые окружали двух императоров, чтобы понять какая глубокая пропасть их разделяла.

Ну разве можно себе представить возле Наполеона Бонапарта, окружённого великолепными маршалами Нэйем, Даву, Мюратом такого персонажа как маршал Эдмон Лебёф, ставший военным министром в правительстве Луи Наполеона?

«Мы готовы, мы совершенно готовы, у нас в армии всё в порядке, вплоть до последней пуговицы на гетрах у последнего солдата» – заявил накануне франко-прусской войны сей персонаж.

И это за два месяца до катастрофы под Седаном!

Справедливости ради надо заметить, что исполнение государственных обязанностей сильно подорвало здоровье Луи Наполеона.

Уже в 1856 году английский врач Роберт Фергюссон, осматривавший императора, писал в Лондон в донесении правительству, что император «нервно истощён».

К началу франко-прусской войны состояние здоровья Луи Наполеона ухудшилось ещё больше, что пагубно сказывалось на ясности его ума, принятии решений и оперативной координации действий правительства.

Императора лечили с использованием опиатов, которые влияли на физическое состояние, сделав Луи Наполеона вялым, сонным и безразличным, что можно видеть на портретах и фотографиях того периода.

Усиливающаяся наркотическая зависимость привела к тому, что его почерк стал трудно читаем, а голос ещё больше слаб.

Весной 1870 года он посетил старого друга из Англии, лорда Малмсбери. Малмсбери нашёл его «ужасно изменившимся и очень болезненным».

Проблемы со здоровьем императора намеренно засекречивались правительством, опасавшимся того, что если его состояние станет достоянием общественности, то оппозиция будет требовать его отречения.

Но как бы то ни было, а конец обоих императоров был, по сути, одинаков.

В 1821 году, ровно 200 лет тому назад, император Наполеон Бонапарт умер в заточении на острове Святой Елены, куда он был отправлен после катастрофического поражения при Ватерлоо.

А в 1873 году в изгнании умер его незадачливый племянник, куда он отправился после катастрофического поражения и пленения под Седаном.

Но и это ещё не конец истории, а её кульминация.

«Нащо б бачся, те згадувать, Що давно минуло, Будить бознає колишнє – Добре, що заснуло» – писал Тарас Шевченко.

А ведь действительно: ЗАЧЕМ?

Для чего ворошить прошлое, да ещё и Франции? Какое отношение оно имеет к Украине?

Отвечаю: САМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ.

Ибо не бывает истории только французской или только украинской. Историю творят люди. А людям свойственно не только ошибаться, но и ПОВТОРЯТЬСЯ!

Эту потрясающую истину нам открыл ещё Екклесиаст:

9Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

10Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

11Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после…

Ну, а что бывает с теми, кто забывает уроки истории, предупреждал когда-то Василий Осипович Ключевский:

«История не учительница, а надзирательница magistra vitae (наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».

И вот сегодня мы с Вами стали свидетелями того, как слава Наполеона не даёт спокойно спать величайшему политическому деятелю современности в Украине.

С настойчивостью, достойной лучшего применения, он примеряет корону Наполеона на себя.

Сложно представить нашего Зе Бонапарта в роли Наполеона – законодателя, давшего миру Гражданский Кодекс. И тем более сложно представить его победителем при Ваграме и Аустерлице.

Скажем откровенно: не по Сеньке шапка.

А вот в роли Луи Наполеона представить его вполне возможно. Как пародию от пародии – вторую производную от Наполеона Бонапарта.

Хотя, справедливости ради, надо заметить, что даже до Луи Наполеона нашему Зе Бонапарту очень далеко.

Ведь, несмотря на все свои слабости, Луи Наполеон нанёс поражение России в Крымской войне. И сделал он это не путём создания мутной Крымской платформы, а взятием Севастополя.

Именно падение Севастополя положило конец 30-летнему быкованию на Европейском континенте путинского предшественника – Николая І, более известного как Николай Палкин.

Так что и здесь – шапка явно не по размеру. Но если нельзя, но ОЧЕНЬ хочется – то можно? И вот уже вовсю звучат слова о готовящемся государственном перевороте в Украине, который замышляют… ОЛИГАРХИ!

Как тут не испугаться и не попросить нашего Зе Бонапарта защитить Республику?

Только опыт предыдущих защитников очень поучителен. Нельзя забывать о том, чем закончилась защита Первой республики во Франции от якобинского заговора. И чем закончилась защита Второй республики от заговора социалистов и радикальных республиканцев.

Поэтому можно вообще не сомневаться, чем на самом деле закончится защита Украины от олигархического заговора

Украину обязательно спасет её президент – Зе Бонапарт. И, как приз в студию, мы получим потешного императора – Наполеона Шестого.

Осталось только дождаться 1 декабря 2021 года, которое вполне может стать 18 брюмера для нашего Зе Бонапарта.

Уважаемые соотечественники!

У меня к вам только один вопрос:

Вы за ЭТО голосовали?

Именно ЭТО вы хотели получить?

ДумайТЕ. Пока не поздно.

И в заключение ещё раз процитирую Карла Маркса:

«Недостаточно сказать, по примеру французов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие. Подобные фразы не разрешают загадки, а только иначе ее формулируют. Ведь надо еще объяснить, каким образом три проходимца могут застигнуть врасплох и без сопротивления захватить в плен 36-миллионную нацию».

P.S. Господа Коломойский, Зеленский и Ермак!

Не примите эти слова Маркса на свой счёт. Ведь это он писал не про вас, а про французов. И писал в то время, когда вас ещё не было.

Так что не берите близко к сердцу. И не нервничайте. Ведь нервные клетки не восстанавливаются.

VIVE LA FRANCE!

СЛАВА УКРАЇНІ!

THE END.

Джерело: блог Андрія Реви

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