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    Думки вголос

    Нагородження добровольця Да Вінчі званням Героя України: це ж як треба злякатись перевороту

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

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    Важко навіть пригадати іншу людину, яка б заслуговувала на звання Героя України більше, ніж Да Вінчі - Нагородження добровольця Да Вінчі званням Героя України: це ж як треба злякатись перевороту
    Важко навіть пригадати іншу людину, яка б заслуговувала на звання Героя України більше, ніж Да Вінчі
    Фото: censor.net

    Сьогодні, схоже, започатковано нову традицію: бійців-правосєків нагороджувати у «День Перевороту»

    Вітаю Друга Да Вінчі Дмитро Коцюбайло із високим званням Героя України!

    Знаю його особисто як першокласного воїна, який вже більше 8 років безвилазно на фронті. Маю приблизне уявлення про божевільну кількість знищеної ним і його побратимами з 1 ОШР ДУК ПС живої сили противника.

    Мені важко навіть пригадати іншу людину, яка б заслуговувала на це звання більше, ніж Да Вінчі.

    Заслужив. Щиро вітаю.

    А от щодо дати нагородження – вибачте, не «проїхатись» не можу. Як колишній військовослужбовець я чудово знаю, що всі нагородження в Україні відбуваються не тоді, коли боєць здійснив подвиг, командир подав його на нагороду, а нагорі затвердили – а виключно до дат: День Незалежності, День Захисника, День ЗСУ тощо.

    Сьогодні, схоже, започатковано нову традицію: бійців-правосєків нагороджувати у «День Перевороту».

    Да Вінчі на війні стільки подвигів здійснив, і стільки часу там перебуває – його можна було – і варто було – нагородити в будь-який день із цих восьми років.

    А нагородили сьогодні.

    Це ж як злякатись того перевороту треба, прости Господи.

    Джерело: блог Олени Білозерської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ Правий сектор День Незалежності Герой України Володимир Зеленський
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    Нагородження добровольця Да Вінчі званням Героя України: це ж як треба злякатись перевороту