Нагородження добровольця Да Вінчі званням Героя України: це ж як треба злякатись перевороту

Важко навіть пригадати іншу людину, яка б заслуговувала на звання Героя України більше, ніж Да Вінчі

Сьогодні, схоже, започатковано нову традицію: бійців-правосєків нагороджувати у «День Перевороту»

Вітаю Друга Да Вінчі Дмитро Коцюбайло із високим званням Героя України!

Знаю його особисто як першокласного воїна, який вже більше 8 років безвилазно на фронті. Маю приблизне уявлення про божевільну кількість знищеної ним і його побратимами з 1 ОШР ДУК ПС живої сили противника.

Мені важко навіть пригадати іншу людину, яка б заслуговувала на це звання більше, ніж Да Вінчі.

Заслужив. Щиро вітаю.

А от щодо дати нагородження – вибачте, не «проїхатись» не можу. Як колишній військовослужбовець я чудово знаю, що всі нагородження в Україні відбуваються не тоді, коли боєць здійснив подвиг, командир подав його на нагороду, а нагорі затвердили – а виключно до дат: День Незалежності, День Захисника, День ЗСУ тощо.

Сьогодні, схоже, започатковано нову традицію: бійців-правосєків нагороджувати у «День Перевороту».

Да Вінчі на війні стільки подвигів здійснив, і стільки часу там перебуває – його можна було – і варто було – нагородити в будь-який день із цих восьми років.

А нагородили сьогодні.

Це ж як злякатись того перевороту треба, прости Господи.

Джерело: блог Олени Білозерської

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