Нагородження добровольця Да Вінчі званням Героя України: це ж як треба злякатись перевороту
Сьогодні, схоже, започатковано нову традицію: бійців-правосєків нагороджувати у «День Перевороту»
Вітаю Друга Да Вінчі Дмитро Коцюбайло із високим званням Героя України!
Знаю його особисто як першокласного воїна, який вже більше 8 років безвилазно на фронті. Маю приблизне уявлення про божевільну кількість знищеної ним і його побратимами з 1 ОШР ДУК ПС живої сили противника.
Мені важко навіть пригадати іншу людину, яка б заслуговувала на це звання більше, ніж Да Вінчі.
Заслужив. Щиро вітаю.
А от щодо дати нагородження – вибачте, не «проїхатись» не можу. Як колишній військовослужбовець я чудово знаю, що всі нагородження в Україні відбуваються не тоді, коли боєць здійснив подвиг, командир подав його на нагороду, а нагорі затвердили – а виключно до дат: День Незалежності, День Захисника, День ЗСУ тощо.
Сьогодні, схоже, започатковано нову традицію: бійців-правосєків нагороджувати у «День Перевороту».
Да Вінчі на війні стільки подвигів здійснив, і стільки часу там перебуває – його можна було – і варто було – нагородити в будь-який день із цих восьми років.
А нагородили сьогодні.
Це ж як злякатись того перевороту треба, прости Господи.
Джерело: блог Олени Білозерської