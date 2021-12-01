«Вагнергейт». Єрмак розставив крапки над «і» та розповів, в чому «божевілля» версії Бурби

Керівник Офісу президента наголосив, що президент не затверджував спецоперацію із захоплення «вагнерівців»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не передавав ніяких наказів президента щодо спецоперації із захоплення «вагнерівців» тодішньому начальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі. Про це він розповів в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

«Я, звісно, не давав Бурбі жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я хочу це пояснити. Підкреслю: жодної санкціонованої операції, про яку каже пан Бурба, не було», – наголосив Андрій Єрмак.

За словами керівника Офісу президента, спецоперація із документування розвідниками злочинів бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» дійсно мала місце, і до того ж була проведена блискуче. Однак, сама операція із захоплення «вагнерівців», за словами Єрмака, «не була операцією наших спецслужб» та голова держави не затверджував її.

«Навіть якщо припустити, що операція планувалася в такому божевільному вигляді, як каже пан Бурба – на підставі чого вони планували заарештувати найманців? Чому не були готові документи? У подібних ситуаціях необхідно дотримуватись процедур – зрештою, міжнародному співтовариству якось треба пояснити, на якій підставі зроблено арешт», – наголосив Єрмак.

Голова президентського Офісу додав, що представники влади довгий час не коментували спецоперацію, щоб не завдати шкоди вітчизняній розвідці.

«Я вже мовчу про ті ризики, на які зазнавали пасажири. А якби на борту були жінки та діти? А ви можете уявити собі можливі варіанти поведінки головорізів при екстреній посадці літака на території країни, де їм загрожує довічне ув'язнення? Якби ми затвердили цю операцію, Україна опинилася б у міжнародній ізоляції», – підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 19 листопада в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» було продемонстровано записане раніше інтерв’ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв’ю Бурба, зокрема, заявив про імовірну наявність у владі «крота», що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

Пізніше Зеленський звинуватив ексглаву Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» щодо «Вагнергейту» у пресу.

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