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    Думки вголос

    Росія готова почати відновлення СРСР

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

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    Якщо не сьогодні, то вже завтра Кремль почне активно втілювати план з повернення до життя Радянського Союзу - Росія готова почати відновлення СРСР
    Якщо не сьогодні, то вже завтра Кремль почне активно втілювати план з повернення до життя Радянського Союзу
    фото з відкритих джерел

    Українцям слід негайно подорослішати

    Коротко про завдання України на найближчий час, з огляду на ситуацію, яка вимальовується після перемовин:

    1. Путін не відступить. Може, він не наважиться на агресивні дії прямо зараз, але не факт. Він майже готовий перейти до відновлення СССРа, а який привід буде для війни - неважливо.

    2. Casus Belli. Треба максимально прорахувати що саме Росія організує (підрив власного посольства чи консульства або щось подібне) і продемонструвати світу, що Україна зробила все для уникнення провокацій. Від цього залежать дії союзників.

    3. Всі можливі ресурси на оборону. Дороги та все інше почекають, бо якщо не підготуватися до нападу, все інше не має сенсу. Всі можливі перемовини з партнерами присвячувати постачанню зброї.

    4. Не дати Зеленському з переляку здати все, що можливо. Мета Путіна - підірвати і послабити країну зсередини і тоді брати з найменшими втратами і витратами. Заради цього він готовий і почекати. Прямі перемовини з терористами - перший етап неприхованого всунення Україні троянського коня з російським вмістом. Повзуча агресія гірше прямої, в усіх сенсах.

    5. Громадянам час негайно подорослішати та зрозуміти, поки ми оточені такими сусідами, як РФ з Білоруссю, експерименти і жарти з вибором керівництва держави закінчаться погано для них самих, як і несерйозне ставлення до загроз. Хочете жити - вмикайте мозок. А поки треба готуватись. Агресора доведеться зупиняти, передусім, самим. Рано чи пізно.

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    Джерело: блог Володимира Ар'єва

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    Теги: Путін агресія СРСР
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    Росія готова почати відновлення СРСР