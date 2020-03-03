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    Думки вголос

    Про жах Корюківки ви не почуєте від прокремлівських депутатів, які верещать про фашизм

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Про жах Корюківки ви не почуєте від прокремлівських депутатів, які верещать про фашизм

    1-2 березня 1943 року, під час німецької окупації, загони карателів спалили і вбили усіх мешканців українського містечка Корюківка на Чернігівщині

    6700 мешканців, в основному жінок, дітей та старих людей (дорослі чоловіки були призвані в армію) — було знищено.

    Це — найбільше за всю Другу світову цілковите винищення населеного пункту.

    Безпосередні виконавці злочину — угорські карателі зі 105-ї легкої дивізії та їх «помічники» з підрозділу 399 польової жандармерії, російського за етнічною належністю.

    Загін червоних партизан Федорова переважав сили карателів у 10 разів, але спокійно, з безпечної відстані спостерігав, як догорає Корюківка разом з її мешканцями. Хоча каральна акція була відповіддю саме на дії загону Федорова. Але захист народу не входив у плани «народних месників».

    Про жах Корюківки ви не почуєте з вуст прокремлівських депутатів, які верещать про фашизм в Україні та готуються їхати в Москву на парад 9 травня.

    Так само як не почуєте про підірваний НКВД Київ у вересні 1941-го і про червоний від крові беззбройних українських селян Дніпро восени 1943-го.

    Бо їм байдуже. Вони ненавидять українців, тому їм байдуже.

    І ще їм неприємно говорити правду, бо судячи з усього, останнє що чули спалені живцем корюківці — це був русскій мат.

    Ніколи знову.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Друга світова війна
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