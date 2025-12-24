Використання Дніпра і Чорного моря. Зеленський розказав, що передбачає мирна угода

Глава держави: Мирна угода гарантує свободу судноплавства і перевезень

Президент України Володимир Зеленський розповів, що пункти 16 та 17 мирної угоди між Україною та Росією передбачають гарантії свободи використання Дніпра та Чорного моря для комерційної діяльності. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Для цього буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, а Кінбурнська коса стане демілітаризованою.

«Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована», – зазначив глава держави.

Крім того, для вирішення гуманітарних питань передбачено створення спеціального комітету. Він займатиметься обміном усіх військовополонених, поверненням цивільних, дітей та політичних в’язнів, а також усуненням страждань жертв конфлікту.

«Нам важливо, щоб були саме такі пункти щодо обміну всіх на всіх та повернення всіх наших цивільних, дітей та політичних вʼязнів», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розповів про найскладніший пункт мирної угоди. Він уточнив, що лінія розташування українських військ на момент угоди визначає де-факто межі війни, а будь-які зміни потребують створення потенційних демілітаризованих чи вільних економічних зон.

Зеленський уточнив, що «обмін територіями» у розумінні російської сторони можливий для України лише за спеціального формату та за згодою громадян через референдум.

Також Зеленський вперше розповів про компромісну пропозицію щодо створення «маленької вільної економічної зони» в Енергодарі. Вона передбачає демілітаризацію та відхід російських військ із тимчасово окупованої території.