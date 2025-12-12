Головна Країна Події в Україні
Нічна атака на Павлоград: є загиблий та постраждалі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Унаслідок нічного удару загорілися п’ять приватних будинків

У ніч на 12 грудня російський безпілотник атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив т.в.о голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Гайваненко в Telegram.

Внаслідок удару загинув 71-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення, у тому числі одна жінка з важкими опіками. Горіли п’ять приватних будинків, один з яких повністю зруйновано. Пожежу загасили, ситуація контрольована.

«Вночі росіяни атакували Павлоград БпЛА. Загинув 71-річний місцевий. Ще четверо людей постраждали. Це чоловік і жінки. 54-річна місцева з опіками у важкому стані», – зазначив Гайваненко.

«Через удар безпілотником пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Горіла прибудова до гаража. Вчора ввечері противник продовжував гатити по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто», – додав Гайваненко.

Нагадаємо, що у ніч на 12 грудня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками Одесу.

