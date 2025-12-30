Терорист Гіркін пояснив, навіщо Путін влаштував «атаку ЗСУ» на свою резиденцію

На думку ватажка терористів, який тепер перебуває за ґратами, інформація про атаку ЗСУ на резиденцію Путіна «дуже вигідна Російській Федерації»

Російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що атака на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна вигідна РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гіркіна.

«Ця атака дуже зручна і для Російської Федерації, щоб відмовитися від тих пунктів, які узгоджували Зеленський з Трампом (невигідних для нас)», – зауважив Гіркін про «атаку» на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.