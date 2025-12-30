Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Терорист Гіркін пояснив, навіщо Путін влаштував «атаку ЗСУ» на свою резиденцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Терорист Гіркін пояснив, навіщо Путін влаштував «атаку ЗСУ» на свою резиденцію
фото: АР

На думку ватажка терористів, який тепер перебуває за ґратами, інформація про атаку ЗСУ на резиденцію Путіна «дуже вигідна Російській Федерації»

Російський терорист та так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що атака на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна вигідна РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гіркіна.

«Ця атака дуже зручна і для Російської Федерації, щоб відмовитися від тих пунктів, які узгоджували Зеленський з Трампом (невигідних для нас)», – зауважив Гіркін про «атаку» на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Читайте також:

Теги: Ігор Гіркін путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родіон Мірошник заговорив про мову та віру в Україні
Москва згадала про денацифікацію і поставила ще одну вимогу Україні
25 грудня, 08:43
Вітакер припустив, що завершення війни Росії проти України може стати питанням найближчого часу
Мир ближче? Постпред США при НАТО озвучив строки завершення війни
25 грудня, 04:53
Зеленський: якщо Росія відмовиться, США посилять військову підтримку та санкції
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
24 грудня, 12:24
Переговори Зеленського в Польщі, ЄС погодив позику для України. Головне за 19 грудня
Переговори Зеленського в Польщі, ЄС погодив позику для України. Головне за 19 грудня
19 грудня, 21:10
США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК
США зняли санкції з низки компаній, що постачали обладнання для російського ВПК
19 грудня, 05:48
У Твєрі БПЛА влучив у багатоповерхівку
Дрони атакували Твер (фото, відео)
12 грудня, 06:38
Чим Кремль лякатиме нас цієї зими
Чого чекати на фронті цієї зими?
5 грудня, 13:01
24-річна Потапова – переможниця шести турнірів WTA
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
4 грудня, 11:46
Сер Вінстон та пан Ігор: перший для другого є взірцем державного управління
Ігор Гринів: Зараз нічого не треба підписувати. Через рік у США проміжні вибори – Трамп втратить владу
2 грудня, 10:50

Соціум

Литва готується підірвати прикордонні мости у разі загрози з боку РФ і Білорусі
Литва готується підірвати прикордонні мости у разі загрози з боку РФ і Білорусі
Терорист Гіркін пояснив, навіщо Путін влаштував «атаку ЗСУ» на свою резиденцію
Терорист Гіркін пояснив, навіщо Путін влаштував «атаку ЗСУ» на свою резиденцію
Путін змушує громадян переходити на контрольований месенджер Max
Путін змушує громадян переходити на контрольований месенджер Max
Глава МОЗ Росії заявив про труднощі зі створенням «еліксиру молодості»
Глава МОЗ Росії заявив про труднощі зі створенням «еліксиру молодості»
Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі
Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі
Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети
Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua