У Росії знайдено мертвим батька голови пресслужби РПЦ

Тіло 90-річного чоловіка з множинними ранами виявили на узбіччі дороги

У місті Видне Московської області знайшли мертвим батька глави Синодального відділу із взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Володимира Легойди. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Як повідомляють росЗМІ, тіло 90-річного Романа Легойди з множинними колото-різаними ранами виявили на узбіччі дороги у Ленінському міському окрузі. Чоловіку завдали 18 ударів

Чоловіка було вбито внаслідок розбійного нападу вдень 29 грудня. Після прогулянки з онуком він поїхав до крамниці і не повернувся.

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Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо вбивства. МВС Росії заявило, що поліцейські зроблять усе можливе, щоб розкрити злочин та притягнути винуватців до відповідальності.

Зазначимо, син убитого Володимир Легойда відповідає за взаємодію РПЦ з громадськими організаціями та керує пресслужбою патріарха Кирила. Він також очолює редакцію журналу «Фома».

Володимир Легойда та патріарх РПЦ Кирило

Володимир Легойда – російський церковний і громадський діяч, журналіст, голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ.

23 січня 2023 року доданий до санкційного списку України за пропаганду та підтримку війни проти України.

Нагадаємо, синод Російської православної церкви ухвалив рішення про утворення на території Херсонської єпархії УПЦ МП, що розташована на окупованій Росією території, Скадовської єпархії з кафедральним центром у Скадовську.