Нардеп Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді – розслідування

Журналісти отримали доступ до листування викритої СБУ великої ФСБ мережі в Україні

Народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у п'яти злочинах проти України. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти отримали доступ до листування викритої СБУ великої ФСБ мережі в Україні. До мережі входили священики УПЦ МП. Як зазначається, зустрічається в листуванні і прізвище Дмитрука.

Журналісти наводять скріншот листування, де підозрюваний Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. Останній, за його словами, готовий до повної співпраці та дякує за юридичний аналіз щодо закону 8371 (про діяльність релігійних організацій – «Главком».), щодо якого вдалося переконати деяких депутатів.

Дмитрук підтвердив журналістам, що зустрічався з приводу «захисту» УПЦ МП в Україні. «Звичайно, зустрічались, звичайно, говорили. Чи говорили про тиск на УПЦ? Звичайно, говорили. Чи формували відповідні правки? Ну, скажімо так, не формували, але обговорювали. Але ми кожного дня можемо бачити, як представники ПЦУ забирають храми, б'ють священиків, б'ють прихожан та роблять інші незаконні дії по відношенню до громадян», – сказав нардеп.

В іншому чаті підозрюваний у держзраді Чертилін згадує прізвище Культенко. Цій людині начебто передають правки щодо закону про Московську церкву в Україні. За припущенням Bihus.Info, йдеться про семінариста Київської духовної академії Московського патріархату та народного депутата від партії «Слуга народу» Артема Культенка.

Дмитрук і Культенко не проголосували за заборону російської церкви у першому читанні. Крім того, вони обидва публічно висловлюються за підтримку російського патріархату в Україні.

Артем Дмитрук було виключено з фракції «Слуга народу» в листопаді 2021 року.

У лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

12 березня 2024 року СБУ нейтралізувала у Києві злочинну організацію так званого медійного блоку УПЦ МП, яка розпалювали релігійну ворожнечу. Зокрема затримала очільника - який входив до агентурного апарату російської спецслужби. За даними ЗМІ, йшлося про Чертиліна.

Раніше «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».