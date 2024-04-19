Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардеп Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді – розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардеп Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді – розслідування
Артем Дмитрук захисник УПЦ МП в Україні
фото скріншот відео

Журналісти отримали доступ до листування викритої СБУ великої ФСБ мережі в Україні

Народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у п'яти злочинах проти України. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info. 

Журналісти отримали доступ до листування викритої СБУ великої ФСБ мережі в Україні. До мережі входили священики УПЦ МП. Як зазначається, зустрічається в листуванні і прізвище Дмитрука. 

Журналісти наводять скріншот листування, де підозрюваний Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. Останній, за його словами, готовий до повної співпраці та дякує за юридичний аналіз щодо закону 8371 (про діяльність релігійних організацій – «Главком».), щодо якого вдалося переконати деяких депутатів. 

Дмитрук підтвердив журналістам, що зустрічався з приводу «захисту» УПЦ МП в Україні. «Звичайно, зустрічались, звичайно, говорили. Чи говорили про тиск на УПЦ? Звичайно, говорили. Чи формували відповідні правки? Ну, скажімо так, не формували, але обговорювали. Але ми кожного дня можемо бачити, як представники ПЦУ забирають храми, б'ють священиків, б'ють прихожан та роблять інші незаконні дії по відношенню до громадян», – сказав нардеп. 

В іншому чаті підозрюваний у держзраді Чертилін згадує прізвище Культенко. Цій людині начебто передають правки щодо закону про Московську церкву в Україні. За припущенням Bihus.Info, йдеться про семінариста Київської духовної академії Московського патріархату та народного депутата від партії «Слуга народу» Артема Культенка.

Дмитрук і Культенко не проголосували за заборону російської церкви у першому читанні. Крім того, вони обидва публічно висловлюються за підтримку російського патріархату в Україні.

Артем Дмитрук було виключено з фракції «Слуга народу» в листопаді 2021 року.

У лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

12 березня 2024 року СБУ нейтралізувала у Києві злочинну організацію так званого медійного блоку УПЦ МП, яка розпалювали релігійну ворожнечу. Зокрема затримала очільника - який входив до агентурного апарату російської спецслужби. За даними ЗМІ, йшлося про Чертиліна. 

Раніше «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».

Читайте також:

Теги: церква партія Слуга народу Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батьківська субота – це день поминання, коли вшановують померлих родичів і близьких
Що можна нести до церкви у батьківську суботу: священник дав пораду
5 квiтня, 06:28
РПЦ наказала священникам кожен день читати молитву «про перемогу російської зброї» у війні проти України
РПЦ вимагає від попів читати молитви за так звану «СВО»
2 квiтня, 09:09
Число жертв у Білій Церкві росте, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху
Число жертв у Білій Церкві росте, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху
30 березня, 20:26
Мер Білої Церкви зробив заяву на фоні портрета Шевченка та гілочки бавовни
Мер одного з українських міст заявив, що вступає до лав ЗСУ
30 березня, 14:13
У Росії провели «Всесвітній російський народний собор», керівником якого є Кирило Гундяєв
Нові документи за підписом Кирила – шоковані навіть послідовники Московського патріархату
28 березня, 12:00
З 1 по 3 лютого 2023 року в передмісті Мілану відбулося Перше Зібрання західноєвропейського духовенства УПЦ під головуванням єпископа Боярського Веніаміна
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
26 березня, 17:15
Священник благословляє війну, російську агресію і освячує зброю та позиції російських окупантів у Криму
Фото, яке розкриває істину Московського патріархату
26 березня, 11:30
Унаслідок російського ракетного обстрілу Києва постраждав Свято-Миколаївський храм на Татарці
Розпʼяття посічене, ікони побиті склом: росіян пошкодили храм у столиці (фото)
21 березня, 10:27
«Слуга» Демченко розповів, що Україні домоможе перемогти диктатура
«Слуга» Демченко розповів, що Україні домоможе перемогти диктатура
19 березня, 13:39

Події в Україні

Міноборони РФ запевняє, що літак Ту-22М3 впав, бо мав «технічну несправність»
Міноборони РФ запевняє, що літак Ту-22М3 впав, бо мав «технічну несправність»
Кремль скасував парад у Криму на 9 травня
Кремль скасував парад у Криму на 9 травня
«Другий літак змушений був розвернутися»: ГУР про збиття російського Ту-22М3
«Другий літак змушений був розвернутися»: ГУР про збиття російського Ту-22М3
Повітряні сили назвали «вендетою» збиття Ту-22 в Росії
Повітряні сили назвали «вендетою» збиття Ту-22 в Росії
Троє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео)
Троє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео)
Нардеп Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді – розслідування
Нардеп Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
34K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
25K
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці
25K
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну
19K
«Точно не візьмуть в ЄС». Гетманцев розповів, де держава довела ситуацію до катастрофи
15K
Ані Лорак відмовилася співати патріотичні пісні на слова свого батька

Новини

Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Сьогодні, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36
У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Вчора, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
17 квiтня, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
17 квiтня, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua