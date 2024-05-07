Благословляти шлюби геїв? Журналістка загнала в кут митрополита Епіфанія

Епіфаній не хоче брати приклад з Папи Римського Франциска, який дозволив священникам благословляти одностатеві пари

Православна церква України не благословлятиме одностатеві шлюби, тому що «це суперечить християнському вченню». Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерʼю Радіо Свобода.

«Ми прийняли відповідне рішення на останньому помісному соборі Православної церкви України. У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити», – сказав митрополит.

Епіфаній також відкинув пропозицію взяти приклад з Папи Римського Франциска, який дозволив священникам благословляти одностатеві пари, що стало значним прогресом в питаннях ЛГБТ у Римо-Католицькій Церкві.

«Питання дуже риторичне, знаєте. Папа інколи заявить, а потім інші трактують, що він мав на увазі зовсім інше. Це не благословення. І ми знаємо, що Греко-католицька церква категорично це відкинула. Заявила про те, що вони цього не підтримують і не будуть виконувати, навіть якщо це буде відповідним рішенням, тому що це суперечить християнському вченню», – сказав Епіфаній.

Інтерв’юерка нагадала і про петицію щодо запровадження в Україні одностатевих партнерств, яку вже розглянув президент Зеленський, що свідчить про відповідний запит українського суспільства. Вона запитала, чи виконує свою функцію церква, якщо не відповідає на запит суспільства, на що Епіфаній відповів схвально та продовжував наполягати, що благословення таких шлюбів «суперечитиме християнському вченню».

За його словами, попри неготовність церкви схвалити одностатеві союзи, церква любить всіх, зокрема і «грішників, які чинять інколи зло».

«Ми просто не приймаємо те, що є гріхом чи злом. Ми говоримо про це, що ми повинні називати речі своїми іменами. Тобто, якщо це суперечить, ми про це говоримо. Ми цього не підтримуємо і ми цього не можемо благословляти. Але ми не відкидаємо людей. Тобто, ми повинні любити всіх. І ми любимо всіх. Грішників, які навіть чинять інколи зло. Ми повинні їх наставляти, врозумляти для того, щоб вони йшли шляхом, який приведе кожного до спасіння», – заявив глава ПЦУ Епіфаній.

Нагадаємо, 18 грудня Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикана про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Очільник Української греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший митрополит Святослав заявив, що в УГКЦ не благословлятимуть одностатеві пари, зазначивши, що затверджена Папою Римським Франциском декларація Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, не має правової сили для вірян УГКЦ. Вона стосується латинської, а не східних католицьких церков.

Згодом, Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари. Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) наголосив, що скандальний текст лише підтверджує, що нічого спільного ані з власне пастирською турботою, ані з Євангелієм ця подія не має. Це політичний «програмний» текст. І саме так він вже сприймається і тими, хто проти, і тими, хто за.

До слова, Греція стала однією з перших православних християнських країн, яка схвалила законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Його підтримали 176 із 300 депутатів.