Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Журналісти дослідили діяльність агентурної мережі УПЦ (МП) – розлідування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Журналісти дослідили діяльність агентурної мережі УПЦ (МП) – розлідування
фото: bihus.info

Bihus.info: «В наших руках опинилася схема роботи ФСБ-шно - УПЦ-шної мережі»

Журналісти bihus.info опублікували нове розслідування, яке стосується діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Вони викрили, як агентурна мережа зриває голосування у Верховній Раді законопроєкту про заборону УПЦ МП, а також, як ця мережа діє за кордоном.

«Московська церква в Україні досі існує. А на її основі діє агентурна кремлівська мережа, що має на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію. Ця мережа діє не лише в Україні, а й за кордоном. Розповсюджує інформацію про утиски вірян та «релігійних журналістів». Фактично підтримуючи війну РФ проти України.

До нас потрапили внутрішні матеріали цієї агентурної мережі. Ми дослідили їх, а також частину листування учасників. І зібрали основне з діяльності путінських агентів УПЦ (МП)», – йдеться у повідомленні bihus.info.

Нагадаємо, служба безпеки України викрила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка «під прикриттям» Української православної церкви Московського патріархату намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Зокрема, її учасники вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу. 

«Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні», – пишуть у відомстві.

Так, правоохоронці викрили понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

«Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали «потрібний» контент», – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Теги: відео розслідування церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підставою для звільнення Громадзінського з посади став початок перевірки військової контррозвідки
Міноборони Польщі звільнило генерала, який допомагав навчати військових ЗСУ
27 березня, 19:32
Доступ до платформи в Іспанії буде призупинено 25 березня.
Одна з країн Європи заборонила роботу Telegram
23 березня, 17:14
Жителі Херсону після звільнення міста у 2022 році
Глава Херсонщини назвав кількість населення, яка залишається на деокупованій території регіону
27 березня, 20:00
Зі штаб-квартири Європолу в Гаазі зникли важливі документи
У Європолі стався масштабний витік конфіденційних даних – Politico
27 березня, 11:55
Одна із жінок, озброївшись палицею, почала бити вікна автівки, після чого чоловік у військовій формі, який був на водійському місці, вибіг геть
На Хмельниччині жінка напала на автомобіль ТЦК: поліція розпочинає розслідування
3 квiтня, 15:36
Ірині Білик виповнилося 54 роки
Ірині Білик – 54: зірки показали архівні фото зі співачкою
6 квiтня, 18:28
Розвідка перехопила розмову росіянина щодо факту мародерства армії РФ
Перехоплення ГУР: житель Білгорода пожалівся на мародерство російської армії
4 квiтня, 19:54
Раніше Кіпер казав, що інформація про нібито його призначення є маніпуляцією для створення дискомфорту у роботі
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
6 квiтня, 19:25
Мешканця Львівщини, який проігнорував повістку, ув'язнили
На Львівщині чоловік отримав повістку та змінив релігію: чи вдалося йому уникнути служби
7 квiтня, 20:17

Суспільство

Журналісти дослідили діяльність агентурної мережі УПЦ (МП) – розлідування
Журналісти дослідили діяльність агентурної мережі УПЦ (МП) – розлідування
Майже третина ветеранів є безробітними
Майже третина ветеранів є безробітними
Опитування показало, що 42% українців отримують інформацію про війну від родичів та друзів
Опитування показало, що 42% українців отримують інформацію про війну від родичів та друзів
За добу рівень води у Дніпрі піднявся майже на пів метра: чи є загроза для Києва
За добу рівень води у Дніпрі піднявся майже на пів метра: чи є загроза для Києва
Не заплатив аліменти – тримай повістку: «сюрприз» у законі про мобілізацію
Не заплатив аліменти – тримай повістку: «сюрприз» у законі про мобілізацію
Розвідка опублікувала перелік знищених цілей у Джанкої
Розвідка опублікувала перелік знищених цілей у Джанкої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
25K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
17K
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
16K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
9606
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
6854
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці

Новини

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Сьогодні, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua