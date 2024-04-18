Журналісти дослідили діяльність агентурної мережі УПЦ (МП) – розлідування

Bihus.info: «В наших руках опинилася схема роботи ФСБ-шно - УПЦ-шної мережі»

Журналісти bihus.info опублікували нове розслідування, яке стосується діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Вони викрили, як агентурна мережа зриває голосування у Верховній Раді законопроєкту про заборону УПЦ МП, а також, як ця мережа діє за кордоном.

«Московська церква в Україні досі існує. А на її основі діє агентурна кремлівська мережа, що має на меті дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію. Ця мережа діє не лише в Україні, а й за кордоном. Розповсюджує інформацію про утиски вірян та «релігійних журналістів». Фактично підтримуючи війну РФ проти України.

До нас потрапили внутрішні матеріали цієї агентурної мережі. Ми дослідили їх, а також частину листування учасників. І зібрали основне з діяльності путінських агентів УПЦ (МП)», – йдеться у повідомленні bihus.info.

Нагадаємо, служба безпеки України викрила масштабну агентурну мережу ФСБ, яка «під прикриттям» Української православної церкви Московського патріархату намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Зокрема, її учасники вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу.

«Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ. Зловмисники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні», – пишуть у відомстві.

Так, правоохоронці викрили понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби.

«Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали «потрібний» контент», – йдеться в повідомленні.