Миру не буде: путінська стратегія в Україні залишилася незмінною

Вбивство Олександра Захарченко стало одним з вбивств т.зв. списку бандформувань

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Был уже Моторыла, Бэтмен, Гиви и т.д. Даже российская пропаганда практически не скрывала, что на Донбассе ведутся внутренние разборки, арбитром которых выступает Москва. Дежурные фразы в отношении украинской службы безопасности произносились, но очень трудно поверить в такое всемогущество украинских спецслужб, которые прямо в штабах и личных домах-ресторанах - самых охраняемых местах - уничтожают донбасских террористов. Но все эти разборки не столь политического, сколько экономического характера, о чем в открытую пишет даже тероррист Гиркин.

А как от должности освободили Плотницкого, лидера «Луганской республики»? До смертоубийства не дошло, но мы же помним, что устранили его силовым образом. Сначала арестовали, а потом под конвоем отправили в Москву.

Второй вопрос - как убийство Захарченка отразится на политическом развитии конфликта на Донбассе. Тут есть две противоположные точки зрения, которые я считаю неправильными. Одна группа экспертов считает, что Москва использует это убийство для какой-то силовой акции или для повышения уровня эскалации конфликта с Украиной, чуть ли не для похода на Мариуполь или на Киев.

Другая противоположная ей версия, и она очень популярна в Украине, что Москва освобождается от самых одиозных своих представителей на Донбассе для того, чтобы начать серьезные переговоры о введении миротворцев, урегулировании конфликта на Донбассе, и с Украиной в целом.

Почему я не верю в обе эти версии? Во-первых, они не соответствуют стратегическим интересам Москвы, которые никогда не менялись. Это не какие-то узкие клочки украинской территории - Путину нужна Украина в целом. Это контроль над Украиной, подчинение этого государства или в крайнем случае, если не удастся первое - просто его расчлинение. Чтобы осуществить эту неизменную цель, Кремль делает ставку на выборы в Украине. Он хочет сорвать все в целом, а не какой-то клочек Новороссии. Поэтому увеличение политической активности Медведчука в Украине… Вообще существование такого деятеля, близкого к украинской власти, который даже выполняет какие-то ее задания, - это удивительный факт на 5й год войны в Украине. По-моему, и с кандидатом Москва уже определилась - это госпожа Тимошенко, которую недавно даже Медведчук похвалил. Так что Кремль и дальше играет по-большему. А всякие такие детали вокруг Донбасса, тем более такие мелкие, как убийство Захарченко, не определяют стратегию Москвы в Украине в целом.

Джерело: Обозреватель

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