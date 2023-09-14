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Лісовий звільнив чиновника Міносвіти, який висміював незалежність України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лісовий звільнив чиновника Міносвіти, який висміював незалежність України
За словами Лісового, рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, відкритого напередодні
фото: detector.media

Оксен Лісовий: «На моє переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади»  

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про звільнення державного експерта в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки МОН Андрія Василенка за результатами дисциплінарного провадження. Про це очільник МОН повідомив у Facebook.

«Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти і науки України», – заявив Лісовий.

За його словами, рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, відкритого напередодні.

«Державна служба – це велика відповідальність. І це історія про служіння народові своєї держави. На моє переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади. Усі наші вчинки мають наслідки. Для Василенка сьогодні – це звільнення», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, у своєму дописі Василенко 24 серпня написав російською мовою, що у 1991 році український народ нібито нічого не розумів і підтримав Акт проголошення незалежності лише завдяки «пропаганді, якою переконали мешканців УРСР, що варто тільки усунути Союз, так одразу все добре стане».

У дописі він зауважує, що незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь. А незалежність України назвав «кидаловом» і розкритикував листівки, які агітували голосувати за незалежність 1 грудня 1991 року.

Лісовий звільнив чиновника Міносвіти, який висміював незалежність України фото 1

Також, на його думку, показовим прикладом того, як колишні країни СРСР «не знали, що творили», є країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія. Василенко заявив, що «радянська окупація – це найкраще, що могло статися з Литвою», зважаючи на вигляд Вільнюса тоді й тепер. Після розголосу Василенко не видалив допис.

Нагадаємо, раніше міністр Оксен Лісовий пояснив, чому Міністерство освіти та науки випустило наказ про написання назви Росії з великої літери у документі, який стосується освіти українських дітей за кордоном.

Теги: Оксен Лісовий історія міністр Естонія Латвія незалежність наказ Литва Facebook окупація звільнення державна служба

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