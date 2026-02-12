МОК зловили на гарячому: дискваліфікація, яка суперечить власним правилам

Коли правила – декорація: як МОК політизує пам’ять

Дуже політичний юридичний допис про те, як я піймав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на великій брехні, неетичності і порушенні власних правил. Стежимо за аргументами!

1. Сьогодні на офіційному сайті МОК (лінк у першому коментарі) оприлюднено оголошення, що нашого прекрасного олімпійця Владислава Гераскевича відсторонено від участі в змаганнях та позбавлено акредитації. В ньому чітко сказано таке The IOC also offered him the option of displaying it immediately after the competition when going through the mixed zone. Тобто вони були готові дозволити спортсмену показувати шолом пам'яті у mixed zone і не карати за виступи у ньому на тренуваннях. Він відмовився і його дискваліфікували. Зафіксували.

2. Що таке mixed zone, в яких йому дозволяли показувати шолом пам'яті? Це така спеціальна локація (venue в межах Cortina Sliding Centre), де у спортсмені можуть брати інтерв’ю чи коментарі акредитовані ЗМІ. Це офіційне визначення (лінки на документи МОК із ним у другому коментарі). Зафіксували собі, що траси для тренувань (вочевидь), а також mixed zone (як випливає з документів) – це офіційні Olympic venues.

3. А тепер найцікавіше. Пункт 2 статті 50 Олімпійської хартії (лінк на неї в третьому коментарі), який застосували до Владислава, містить дуже чітку тезу: No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas. Тобто не дозволено здійснювати пропаганду на будь-яких олімпійських об'єктах, локаціях чи територіях. Відтак, якщо сама голова МОК пані Крісті Ковентрі офіційно запропонувала нашому атлету показувати шолом в mixed zone та не накладати санкції за використання на трасах під час тренувань (і це зафіксовано в їх офіційному релізі на сайті), то тут немає порушення Олімпійської хартії. Відтак і на трасі під час змагань це не було б порушення. Бо це все є Olympic sites, venues or other areas. Вуаля.

Тож тут немає юридичної чи формальної заборони. Це вже очевидно. Тут є проблема етична і політична – чиновники МОК на власний розсуд, без належних пояснень, наважуються вирішувати де дозволяти вшановувати загиблих спортсменів, а де не дозволяти. Тож рішення МОК очевидно політично мотивоване, суб'єктивне і ганебне.

Владиславу – браво. Він їх точно зробить в апеляції!