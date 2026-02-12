Головна Спорт Новини
Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді. Міністр Бідний анонсував подальші кроки України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді. Міністр Бідний анонсував подальші кроки України
Бідний назвав «абсолютно необґрунтованим» рішення МОК щодо Гераскевича
фото: Getty Images

Бідний: Ми вважаємо, що з нашим атлетом вчинили несправедливо

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний ексклюзивно для «Главкома» прокоментував відсторонення скелетоніста Владислава Гераскевича від Олімпійських ігор.

Що сказав Матвій Бідний

«Ми вважаємо, що з нашим атлетом вчинили несправедливо. Це велика помилка Міжнародного Олімпійського Комітету. Це був непродуманий вчинок, непродумане рішення. На нашу думку – абсолютно необґрунтоване. Воно не відповідає ані реаліям, ані часу, ані, на нашу думку, Олімпійській хартії.

Тому, ми, звісно, будемо відстоювати права нашого спортсмена, які ми вважаємо порушеними. Зараз аналізуємо, яким чином ми будемо рухатись далі в юридичній площині, в публічній. 

Ми спілкуємося з членами різних національних збірних. Звісно, що вони висловлюють нам підтримку. Зокрема, ми мали зустріч сьогодні зранку з міністром спорту Канади (Адам Джозеф ван Куверден – «Главком»).

І він, і його команда також висловились на підтримку наших атлетів. Також вони висловилися на підтримку прагнення Владислава вшанувати пам'ять атлетів.

Також канадські партнери висловили підтримку Україні і запевнюють у подальшої підтримці всього, що потрібне для розвитку українського спорту», – сказав Бідний.

Бідний: Будемо відстоювати права нашого атлета
Бідний: Будемо відстоювати права нашого атлета

Заява МОК щодо дискваліфікації Гераскевича

«Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владилсав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам», – йдеться у заяві МОК.

МОК стверджує, що з жалем вирішив відкликати акредитацію Гераскевича на Олімпіаду.

«Незважаючи на численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодної форми компромісу», – йдеться у заяві МОК.

Гераскевич пропонував МОК завершити конфлікт

«Я пропоную завершити цей скандал. Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:

  1. Зняти заборону на використання «Шолома Пам’яті».
  2. Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів.
  3. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону», – сказав Гераскевич.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Теги: спорт Олімпіада скелетон Владислав Гераскевич Матвій Бідний

