МОК дискваліфікував Гераскевича

Скелетоніст Владислав Гераскевич отримав покарання за проукраїнську позицію

Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Про це повідомив сам спортсмен в ексклюзивному коментарі для «Суспільне Спорт», інформує «Главком».

Заява МОК

«Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владилсав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам», – йдеться у заяві МОК.

МОК стверджу, що з жалем вирішив відкликати акредитацію Гераскевича на Олімпіаду.

«Незважаючи на численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодної форми компромісу», – йдеться у заяві МОК.

Гераскевич пропонував МОК завершити конфлікт

«Я пропоную завершити цей скандал. Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:

Зняти заборону на використання «Шолома Пам’яті». Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону», – сказав Гераскевич.

Заява Михайла Гераскевича

«У нас сьогодні не заплановано ніяких зустрічей з МОК. Ми взагалі тренуємося, завтра вже виступ рано вранці. Тому сьогодні стараємося мінімізувати медійну активність. Хоча, це нам не дуже вдається.

Судячи по вчорашнім абсолютно цинічним заявам МОК, то вірогідність рішення щодо дискваліфікації на сьогодні я оцінюю у 95%.

Ми не можемо відступити, бо тоді будуть проблеми для всього українського спорту. Якщо ми зараз відступимо, завтра вже росіяни буде на змаганнях з прапорами. Будь-який протест будь-якого українського спортсмена буде миттєво каратися і дуже жорстоко, якщо ми зараз відступимо. Це в нас уже називається «екзистенційне протистояння» з МОК», – розповів Гераскевич.

Скандальне рішення МОК: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени.

Владислав Гераскевич наголошує, що його шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх фото: Getty Images

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

