Визначився склад збірної України з біатлону на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Віталій Мандзин візьме участь в індивідуальній гонці
фото: Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Перші особисті змагання Олімпіади-2026 у біатлоні пройдуть у вівторок, 10 лютого

Збірна України з біатлону визначилася з четвіркою біатлоністів, які бігтимуть чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Свій другий старт у Антгольці проводитимуть Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Лідери чоловічої команди доклалися до восьмого місця України в першій олімпійській гонці – змішаній естафеті.

Також вийдуть на старт 20-кілометрової дистанції Антон Дудченко і Тарас Лесюк, який вперше у кар'єрі змагатиметься на олімпійському рівні.

Склад України на індивідуальну гонку Олімпіади-2026

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Тарас Лесюк
  • Антон Дудченко

Перші особисті змагання ОІ-2026 у біатлоні пройдуть у вівторок, 10 лютого. Початок гонки – о 14:30 за київським часом.

Поза складом на гонку залишився Богдан Борковський. Як розповіла «Суспільне Спорт» тренерка збірної Надія Білова, на дебютний олімпійський старт 21-річного біатлоніста планують виставити у чоловічому спринті п'ятниці, 13 лютого.

Серед біатлоністів України найкращий результат в індивідуальних гонках Олімпійських ігор демонстрував Дмитро Підручний, що посів 18-ме місце Пекіна-2022. Антон Дудченко у тій гонці фінішував на 50-й позиції.

В олімпійському сезоні лідером синьо-жовтих в окремому заліку індивідуальних гонок натомість є Віталій Мандзин (30-те місце). У короткій «індивідуалці» заключного передолімпійського етапу в Новому Месті він посів 15-ту позицію.

Лідер збірної Підручний у нинішньому сезоні не бігав індивідуальні гонки Кубка світу. Лесюк потрапляв до залікової зони «індивідуалки» Нового Места з 36-м результатом, а Дудченко двічі фінішував поза топ-50.

Медальний залік Олімпійських Ігор

Нагадаємо, що 9 лютого відбувається третій змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступлять лише у двох дисциплінах. 

