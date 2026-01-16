Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону
У Вінтерберзі відбулись змагання юнацького Чемпіонату Європи зі скелетону
Владислав Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.
У Вінтерберзі відбулись змагання юнацького Чемпіонату Європи зі скелетону. Третім у заліку U-20 змагання завершив 16-річний Владислав Клименко, який поступився лише більше досвідченим представникам Латвії. У програмі U-23 Клименко став п'ятим.
Також на цих змаганнях нашу країну представило ще три юні спортсмени. 15-річний Леонід Ткачук 🇺🇦 став 7-м, 14-річні Антон Ковальчук та Максим Чурилович – 8-й та 10-й відповідно.
Нагадаємо, збірна України виборола одну олімпійську ліцензію у скелетоні на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Кортіні-д’Ампеццо.
Єдину квоту для України здобув лідер чоловічої команди Владислав Гераскевич. За підсумками заключного етапу Кубка світу сезону 2025/26 в німецькому Альтенберзі він посів 11-те місце у відбірковому рейтингу Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).
Гераскевич, якого вже обрали прапороносцем України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, виступить на своїх третіх Олімпійських іграх.
Чоловічі змагання зі скелетону на Олімпіаді-2026 стартують 12 лютого. Наступного дня спортсмени виконають ще два спуски, за підсумками яких визначаться олімпійські призери.
Коментарі — 0