Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під час Олімпіади в Італії сталися диверсії на залізниці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Під час Олімпіади в Італії сталися диверсії на залізниці
Диверсії у Болоньї спричинили затримки у значній частині залізничної мережі Італії
фото: Reuters

Поліція повідомила про три окремі інциденти на різних локаціях, які спричинили затримки в русі поїздів

Уранці 7 лютого, в день початку зимових Олімпійських ігор, поблизу італійського міста Болонья відбулося кілька диверсій на залізничній інфраструктурі. Це призвело до збоїв у русі потягів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Місцева поліція повідомила про три окремі інциденти в різних місцях, які спричинили затримки до 2,5 годин для високошвидкісних, міжміських та регіональних поїздів.

Італійське міністерство транспорту назвало це актом «серйозної диверсії», додавши, що це нагадує день відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, коли диверсанти атакували мережу високошвидкісних поїздів TGV у Франції, спричинивши хаос.

Італійська державна залізнична компанія Ferrovie dello Stato тимчасово закривала швидкісну станцію у Болоньї, однак у другій половині дня рух поїздів почав поступово відновлюватися.

Як уточнюють правоохоронці, неподалік міста Пезаро перед світанком невідомі підпалили обладнання, що перемикає залізничну стрілку. За декілька годин у Болоньї було виявлено перерізані електричні кабелі, що живлять систему контролю швидкості поїздів, а неподалік знайдено саморобний вибуховий пристрій біля колії. Поліція вважає, що дії злочинців були скоординовані.

Нагадаємо, 7 лютого поблизу місць проведення зимових Олімпійських ігор у Мілані відбулися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Поліція використала сльозогінний газ і водомети, щоб відтіснити десятки активістів, які кидали петарди та намагалися прорватися на автомагістраль у напрямку олімпійського хокейного центру. Заворушення почалися після масового мирного маршу за участю близько 10 тис. осіб, серед яких були студенти та сім’ї з дітьми. Поки основна частина протестувальників розходилася, радикальні групи в масках влаштували провокації неподалік від Олімпійського села, де проживають спортсмени. Однією з головних причин гніву італійців стала присутність у країні агентів американської служби ICE (Імміграційна та митна служба США).

До слова, відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані ознаменувалося гучним інцидентом за участю віцепрезидента США. Коли камери на стадіоні навели на Джей Ді Венса та його дружину Ушу, трибуни вибухнули свистом. Проте американські глядачі, які дивилися церемонію через національного мовника NBC, про це так і не дізналися. 

Контраст між різними трансляціями виявився разючим. Поки глядачі канадського каналу CBC чітко чули гучний свист, а коментатор відверто здивувався негативній реакції натовпу, в ефірі американського NBC панувала тиша. Коментатори NBC обмежилися лише представленням посадовця, а на фоні було чути лише поодинокі оплески.

Читайте також:

Теги: залізниця диверсія Італія олімпійські ігри Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна є одним із гарантів світової продовольчої безпеки
Чому Італія й Іспанія не включаються в європейські агроінтриги проти України?
27 сiчня, 12:12
Гераскевич готується до участі у третіх для себе Олімпійських ігор
Скелетоніст Гераскевич здобув для України олімпійську ліцензію
16 сiчня, 18:35
Євген Марусяк та Віталій Калініченко представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
19 сiчня, 12:32
Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні, наголосив Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не виграє війну
17 сiчня, 17:32
Тарасова: Тепер, виявляється, на Олімпійські ігри звуть, тоді як раніше треба було тільки відбиратися
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
28 сiчня, 14:24
МОК відповів на запит «Главкома»
Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК
30 сiчня, 17:57
Гірськолижник Дмитро Шеп'юк є наймолодшим представником української делегації на Олімпіаді-2026
Олімпіада-2026. Результати українців у «мінус другий» день
5 лютого, 02:11
19-річна Катержіна Мразкова та 22-річний Даніель Мразек цьогоріч вперше в кар’єрі виступлять на Олімпійських іграх
Чеський фігурист Мразек: Ми в родині намагаємося голосувати за партії, які підтримують Україну
6 лютого, 11:06
Росіяни пронесли прапор країни-агресора на стадіон і ходили з ним нижнім ярусом трибун
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
Вчора, 11:57

Соціум

Під час Олімпіади в Італії сталися диверсії на залізниці
Під час Олімпіади в Італії сталися диверсії на залізниці
Дрони завітали до Новоросійська: що було під атакою (відео)
Дрони завітали до Новоросійська: що було під атакою (відео)
В Індії впав атракціон разом людьми
В Індії впав атракціон разом людьми
Протести проти Олімпіади. Італійська поліція застосувала водомети
Протести проти Олімпіади. Італійська поліція застосувала водомети
У США власник похоронного бюро познущався над майже 200 трупами
У США власник похоронного бюро познущався над майже 200 трупами
У Леніградській області вибухнула електропідстанція
У Леніградській області вибухнула електропідстанція

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua