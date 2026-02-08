Під час Олімпіади в Італії сталися диверсії на залізниці

Поліція повідомила про три окремі інциденти на різних локаціях, які спричинили затримки в русі поїздів

Уранці 7 лютого, в день початку зимових Олімпійських ігор, поблизу італійського міста Болонья відбулося кілька диверсій на залізничній інфраструктурі. Це призвело до збоїв у русі потягів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Місцева поліція повідомила про три окремі інциденти в різних місцях, які спричинили затримки до 2,5 годин для високошвидкісних, міжміських та регіональних поїздів.

Італійське міністерство транспорту назвало це актом «серйозної диверсії», додавши, що це нагадує день відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, коли диверсанти атакували мережу високошвидкісних поїздів TGV у Франції, спричинивши хаос.

Італійська державна залізнична компанія Ferrovie dello Stato тимчасово закривала швидкісну станцію у Болоньї, однак у другій половині дня рух поїздів почав поступово відновлюватися.

Як уточнюють правоохоронці, неподалік міста Пезаро перед світанком невідомі підпалили обладнання, що перемикає залізничну стрілку. За декілька годин у Болоньї було виявлено перерізані електричні кабелі, що живлять систему контролю швидкості поїздів, а неподалік знайдено саморобний вибуховий пристрій біля колії. Поліція вважає, що дії злочинців були скоординовані.

Нагадаємо, 7 лютого поблизу місць проведення зимових Олімпійських ігор у Мілані відбулися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Поліція використала сльозогінний газ і водомети, щоб відтіснити десятки активістів, які кидали петарди та намагалися прорватися на автомагістраль у напрямку олімпійського хокейного центру. Заворушення почалися після масового мирного маршу за участю близько 10 тис. осіб, серед яких були студенти та сім’ї з дітьми. Поки основна частина протестувальників розходилася, радикальні групи в масках влаштували провокації неподалік від Олімпійського села, де проживають спортсмени. Однією з головних причин гніву італійців стала присутність у країні агентів американської служби ICE (Імміграційна та митна служба США).

До слова, відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані ознаменувалося гучним інцидентом за участю віцепрезидента США. Коли камери на стадіоні навели на Джей Ді Венса та його дружину Ушу, трибуни вибухнули свистом. Проте американські глядачі, які дивилися церемонію через національного мовника NBC, про це так і не дізналися.

Контраст між різними трансляціями виявився разючим. Поки глядачі канадського каналу CBC чітко чули гучний свист, а коментатор відверто здивувався негативній реакції натовпу, в ефірі американського NBC панувала тиша. Коментатори NBC обмежилися лише представленням посадовця, а на фоні було чути лише поодинокі оплески.