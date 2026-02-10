Головна Спорт Новини
search button user button menu button

НОК України звернувся до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Гераскевичем

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
НОК України звернувся до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Гераскевичем
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті окупантами українські спортсмени
фото: AP

НОК України наголошує, що шолом Гераскевича повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК

Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити українському скелетоністу та прапороносцю збірної України Владиславу Гераскевичу виступати на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані–Кортіні у спеціальному «шоломі пам’яті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Заява НОК

Шолом створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни Росії проти України.

НОК України наголошує, що він повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань.

Національний олімпійський комітет України висловлює сподівання на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення МОК. У контексті триваючої повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, такий крок є важливим знаком визнання пам’яті українських спортсменів і підтримки української нації!

Скандальне рішення МОК: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. 

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

Теги: МОК Міжнародний олімпійський комітет Владислав Гераскевич скелетон Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Мандзин візьме участь в індивідуальній гонці
Визначився склад збірної України з біатлону на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади
Вчора, 14:53
Росіяни пронесли прапор країни-агресора на стадіон і ходили з ним нижнім ярусом трибун
МОК прокоментував появу російського прапора на церемонії відкриття Олімпіади
Вчора, 10:31
Пропагандисти повідомляють, що сімейна пара із Молдови прийшла підтримати Коростельова на змагання зі скіатлону
Олімпіада. Вболівальники пронесли російську і радянську символіку, щоб підтримати військового з РФ
8 лютого, 14:42
Джей Ді Венс та друга леді Уша Венс на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у п'ятницю
На Олімпіаді в Мілані освистали Джей Ді Венса: американський канал приховав це
8 лютого, 02:58
Сноубордистка Аннамарі Данча уп'яте виступить на Олімпіаді
Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого
8 лютого, 00:12
Російський прапор на трибунах з'явився в третьому періоді
Олімпіада. Російський прапор з'явився на хокейній грі, на якій були присутні Рубіо і Венс
6 лютого, 12:00
Владислав Гераскевич готується до своєї третьої Олімпіади
Прапороносець України на Олімпіаді-2026: Росіяни повертаються у світовий спорт
2 лютого, 07:40
Бідний: Міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
28 сiчня, 09:59
Журова: Переконана, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Ігор – Санкт-Петербург та Гельсінкі
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
27 сiчня, 10:59

Новини

Видатна футболістка очолила жіночу збірну України
Видатна футболістка очолила жіночу збірну України
«У МОК особливі правила для українців». Гераскевич прокоментував найгучніший скандал Олімпіади
«У МОК особливі правила для українців». Гераскевич прокоментував найгучніший скандал Олімпіади
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
Ковляр набрав шість очок в матчі Адріатичної ліги
Ковляр набрав шість очок в матчі Адріатичної ліги
НОК України звернувся до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Гераскевичем
НОК України звернувся до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Гераскевичем
Легендарний хокеїст заявив, що Олімпіада перетворилася на рекламу війни РФ проти України
Легендарний хокеїст заявив, що Олімпіада перетворилася на рекламу війни РФ проти України

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua