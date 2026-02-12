Зеленський нагородив орденом Свободи скелетоніста Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич вийшов на олімпійські старти в особливому екіпіруванні

Президент України Володимир Зеленський відзначив високою державною нагородою – орденом Свободи – відомого українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Нагородження відбулося на тлі гучного міжнародного скандалу, пов'язаного з дискваліфікацією спортсмена на зимових Олімпійських іграх-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента.

Згідно з указом, орден присвоєно за «самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей».

Владислав Гераскевич вийшов на олімпійські старти в особливому екіпіруванні. На його шоломі було зображено колаж із портретами українських спортсменів, які загинули на фронті або внаслідок російських обстрілів під час повномасштабної війни.

Цей жест мав на меті нагадати світовій спільноті про ціну, яку платить український спорт за свою свободу, та вшанувати пам'ять колег, які вже ніколи не зможуть вийти на старт.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на вчинок українця вкрай жорстко. Журі прийняло рішення про дискваліфікацію Гераскевича, посилаючись на правило 50 статуту МОК.

Дане правило суворо забороняє будь-яку політичну, расову чи релігійну пропаганду на олімпійських об’єктах та в екіпіруванні. Представники комітету розцінили портрети вбитих Росією атлетів як «політичний жест», що є неприпустимим за регламентом змагань.

Нагородження орденом Свободи стало чіткою відповіддю української держави на рішення МОК.

Як відомо, Володимир Зеленський розкритикував МОК через дискваліфікацію українця Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026.

«Спорт не означає безпам'ятство, а Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру», – заявив Зеленський.

Президент подякував олімпійцю за чітку позицію. За словами глави держави, його шолом – нагадування цілій планеті, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. На думку Зеленського, Гераскевич не порушив жодного правила.

Український президент нагадав, що 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією після повномасштабного вторгнення. Натомість 13 росіян, які поїхали до Італії в статусі нейтральних, за межами олімпійських арен підтримують агресію і окупацію. За словами Зеленського, на дискваліфікацію передусім заслуговують вони.