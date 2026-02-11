Олімпіада 2026. Усі медалісти за 10 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Шорт-трек Змішана естафета Італія Канада Бельгія Лижні перегони Особистий спринт, класика, жінки Лінн Сван (Швеція) Йонна Сундлінг (Швеція) Майя Дальквіст (Швеція) Фристайл Слоупстайл, чоловіки Бірк Рууд (Норвегія) Алекс Голл (США) Лука Харрінгтон (Нова Зеландія) Біатлон Індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки Йоган-Олав Ботн (Норвегія) Ерік Перро (Франція) Стурла Легрейд (Норвегія) Лижні перегони Особистий спринт, класика, чоловіки Йоганнес Гесфлот Клебо (Норвегія) Бен Огден (США) Оскар Опстад Віке (Норвегія) Гірські лижі Командна комбінація, жінки Австрія 2 (Аріадне Редлер, Катаріна Губер) Німеччина (Кіра Вайдле-Вінкельман, Емма Айхер) США (Жаклін Вайлс, Пола Мольцан) Керлінг Змішані двійки Швеція США Італія Санний спорт Одномісні сани, жінки Юлія Таубіц (Німеччина) Еліна Бота (Латвія) Ешлі Фаркухарсон (США) Трамплін Змішана команда Словенія Норвегія Японія

Підсумки медальних дисциплін

У шорт-треку головною сенсацією дня став провал Нідерландів у змішаній естафеті. Представники помаранчевих не зуміли вийти до фіналу В і задовольнилися лише участю у фіналі В, де встановили олімпійський рекорд. В основному ж фіналі команда Бельгії сенсаційно увійшла до трійки найсильніших завдяки двом представникам сім'ї Десмет - Стейну та Ганні. Найкращою стала команда Італії на чолі з 35-річною Аріанною Фонтаною.

У лижних перегонах представники Скандинавії традиційно домінували в особистих спринтах, забравши п'ять з шести медалей. Винятком став представник США Бен Огден, який приніс своїй країні першу особисту медаль в лижних перегонах за 50 років. Звання олімпійських чемпіонів вибороли головні фаворити дистанцій – Йоганнес Гесфлот Клебо та Лінн Сван.

У фристайлі все вирішилося вже у першій спробі, де норвежець Бірк Рууд показав чудову лінію в слоупстайлі, набравши за неї 86,28 бала. Дві наступні спроби для Рууда були провальними, але конкуренти не зуміли перевершити цей результат. На другу позицію піднявся олімпійський чемпіон 2022 року Алекс Голл, а третім став новозеландець Лука Харінгтон, який потіснив звідти Андрі Рагетлі з Швейцарії.

У біатлоні головним героєм дня став норвежець Йоган-Олав Ботн, який цілеспрямовано пропускав етапи Кубка світу для підготовки до головного спортивного форуму. Для 26-річного спортсмена це не просто перше олімпійське золото, а взагалі перша медаль такого рівня в кар'єрі. Ботн продемонстрував ідеальну стрільбу, вибивши 20 із 20 мішеней, та блискучу швидкість, що дозволило йому випередити лідера Кубка світу француза Еріка Перро, який з одним промахом задовольнився сріблом. Трійку лідерів замкнув ще один норвезький «снайпер» – Штурла Легрейд.

У гірськолижному спорті команда США у складі чинних чемпіонок світу Брізі Джонсон та Мікаели Шиффрін сенсаційно втратила не лише золото, а й медаль взагалі. Після чудового швидкісного спуску від Джонсон Шиффрін провалила спеціальний слалом, відкинувши свою команду на четверту позицію. Чемпіонками стали представниці Австрії, які після даунгілу йшли одразу за американками. Срібло здобула команда Німеччини, яка не помилилася зі складом та випустила Емму Айхер не на швидкісний спуск, у якому вона була другою на Олімпіаді 2026, а на слалом. Бронзу посіли представниці США Жаклін Вайлс та Пола Мольцан.

У керлінгу збірна Швеції стала неочікуваним переможцем турніру змішаних пар. Ізабелла і Расмус Вранаа, які є братом і сестрою та тренуються разом з дитинства, зуміли в останньому енді забрати золото у команди США, яка сенсаційно у півфіналі здолала Італію. Італійці, які були чинними чемпіонами Ігор, у підсумку стали третім, здобувши перемогу над потужним британським тандемом Брюса Муата та Дженніфер Доддс.

У санному спорті Юлія Таубіц в домінуючому стилі виграла золото в одномісних жіночих санах. Чинній чемпіонці суттєво посприяла помилка від її співвітчизниці Мерле Фребель, яка у третьому заїзді перекреслила свої шанси на медаль. У підсумку перевага над другим місцем склала трохи менше, ніж одна секунда. Срібло виборола Еліна Бота, яка стала першою латвійкою в історії з медаллю Олімпіад в жіночих одиночках. Бронзу здобула американка Ешлі Фаркухарсон.

У стрибках на лижах з трампліну змагання змішаних команд були важливим випробуванням для сім'ї Превців. Якщо Ніка Превц, попри статус фаворитки, зуміла задовольнитися сріблом на нормальному трампліні, то ось її брат невдало виступив в особистих змаганнях, не потрапивши на п'єдестал. Саме тому словенці були максимально налаштовані разом взяти реванш, і їм це вдалося. Разом з Анже Ланішеком та Нікою Водан Словенія впевнено завоювала золото, обійшовши Норвегію на понад 30 балів. Бронзу завоювала команда Японії, яка наразі є єдиною командою, яка має медалі в усіх трьох дисциплінах стрибків на лижах з трампліну на Олімпіаді 2026.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026