Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
Тарасова: Тепер, виявляється, на Олімпійські ігри звуть, тоді як раніше треба було тільки відбиратися

Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Російська тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян. Про це повідомляє «Главком».

На Олімпіаді в Італії виступлять 13 російських атлетів у нейтральному статусі.

«Це, напевно, 20-а частина від нашої величезної команди, 10-а точно. Ми завоювали право виступати величезною кількістю спортсменів, ми вигравали змагання, ризикували буквально своїм здоров'ям. Покликали тих, кого вони вважали за потрібне. Тепер, виявляється, на Олімпійські ігри звуть, тоді як раніше треба було тільки відбиратися, набирати певні очки. Туди потрапляли за спортивним принципом, а тепер – за запрошенням. Є в цьому різниця», – заявила Тарасова.

Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
Теги: Олімпіада олімпійські ігри спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аліна Грушина-Акобія стала мамою
Зірка українського спорту народила доньку
26 сiчня, 12:30
Ларсон і Капран минулого року змагалися на світовій першості в Бостоні, де не здобули путівки на Олімпіаду
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
16 сiчня, 20:57
На домашньому етапі в Баттермілку американська сноубордистка стала другою у гафпайпі, поступившись лише японці Міцукі Оно
Зірка сноуборду повертається на Олімпіаду після 10 років паузи
16 сiчня, 00:35
Найкращим результатом для України на гандбольних чемпіонатах Європи є одинадцяте місце у 2002 році
Україна з рекордно розгромної поразки розпочала чемпіонат Європи з гандболу
16 сiчня, 00:22
Минулого сезону Україна виборола першу в історії медаль Кубка світу в естафеті
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
12 сiчня, 13:06
Мандзій (у центрі) зміг піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу
Мандзій здобув золото Кубка націй з санного спорту
9 сiчня, 17:39
Американські гольфісти є одними з найсильніших у світі: зокрема, Скотті Шефер виграв золото Олімпіади-2024
Виконавчий директор американського гольфу склав повноваження через сімейні обставини
8 сiчня, 01:10
21-річна Федоровцева є дворазовою чемпіонкою Туреччини та володаркою Кубка Туреччини
Матір російської волейболістки, якій Польща відмовила у візі, влаштувала істерику
6 сiчня, 13:11
Г'юстон є чинним чемпіоном світу у дисципліні «стрит» (виді, де трюки виконуються на перилах, сходах, бордюрах)
Обличчя світового скейтбордингу Г'юстон травмувався у Новий рік
6 сiчня, 00:36

Новини

Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
Україна – Чехія: прогноз букмекерів на гру Євро-2026 з футзалу
Україна – Чехія: прогноз букмекерів на гру Євро-2026 з футзалу
Останній тур Ліги чемпіонів. Анонс турнірних перспектив для всіх 36 команд
Останній тур Ліги чемпіонів. Анонс турнірних перспектив для всіх 36 команд
УЄФА покарала вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
УЄФА покарала вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу
Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua