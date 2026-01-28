Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян

Тарасова: Тепер, виявляється, на Олімпійські ігри звуть, тоді як раніше треба було тільки відбиратися

Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Російська тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян. Про це повідомляє «Главком».

На Олімпіаді в Італії виступлять 13 російських атлетів у нейтральному статусі.

«Це, напевно, 20-а частина від нашої величезної команди, 10-а точно. Ми завоювали право виступати величезною кількістю спортсменів, ми вигравали змагання, ризикували буквально своїм здоров'ям. Покликали тих, кого вони вважали за потрібне. Тепер, виявляється, на Олімпійські ігри звуть, тоді як раніше треба було тільки відбиратися, набирати певні очки. Туди потрапляли за спортивним принципом, а тепер – за запрошенням. Є в цьому різниця», – заявила Тарасова.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: