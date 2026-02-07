Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стрибуни з трампліну спровокували «пенісгейт» на Олімпіаді.

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Стрибуни з трампліну спровокували «пенісгейт» на Олімпіаді.
Наявність таких ін'єкцій наразі не доведена
фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Антидопінгові органи обіцяли вивчити ситуацію детальніше 

Зимова Олімпіада-2026 розпочалася з одного з найдивніших скандалів у історії спорту, який медіа вже встигли охрестити «пенісгейтом». Про це повідомляє «Главком»

Підозри щодо уколів

Провідні спортивні організації, зокрема WADA та FIS, змушені офіційно реагувати на підозри щодо маніпуляцій атлетів із власним тілом заради здобуття переваги в повітрі. За інформацією німецького таблоїда Bild, деякі стрибуни на лижах нібито роблять ін'єкції гіалуронової кислоти в статевий орган безпосередньо перед офіційними 3D-замірами тіла. Метою є збільшити обхват пахової зони на 1-2 см, що дає змогу пошити просторіший комбінезон. Оскільки аеродинаміка в цьому виді спорту критична, додаткова площа костюма створює ефект «вітрила».

За розрахунками експертів, додаткові 2 см в обхваті костюма можуть дати до 5% підйомної сили, що трансформується у зайві 5-6 метрів дистанції стрибка – часто це різниця між золотою медаллю та місцем поза десяткою.

Реакція антидопінгових органів та FIS

Президент WADA Вітольд Банька під час пресконференції 5 лютого в Мілані з усмішкою, але серйозно пообіцяв вивчити це питання, зазначивши, що стрибки з трампліна вкрай популярні в його рідній Польщі.

Гендиректор WADA Олів’є Нігглі пояснив позицію агентства: «Гіалуронова кислота не є забороненою речовиною сама по собі. Проте ми повинні з’ясувати, чи можна вважати такі ін'єкції недопустимим методом штучного підвищення результативності».

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) назвала ці повідомлення «дикими чутками», але водночас запровадила безпрецедентні заходи контролю. На цих Іграх у костюми атлетів вшиватимуть мікрочіпи, а 3D-сканування проводитимуть повторно безпосередньо перед стартами, щоб порівняти параметри тіла з тими, що були зафіксовані під час пошиття форми.

Відповідь норвезьких стрибунів з трампліну

Скандал розгорівся на тлі реальної дискваліфікації норвезьких зірок Маріуса Ліндвіка та Йоганна Андре Форфанга на Чемпіонаті світу-2025 за маніпуляції зі швами в паховій зоні. Проте самі норвежці ставляться до «пенісгейту» скептично.

Йоганн Андре Форфанг зазначив: «Це не те, чого ми хочемо в нашому спорті. Мені б хотілося, щоб увага була прикута до результатів на горі, а не до таких речей». А тренер Крістіан Майєр сказав: «Я не бачив нічого подібного і сумніваюся, що це правда. Жіноча команда взагалі спокійна щодо цієї теми».

Лікарі застерігають, що подібні «спортивні» ін'єкції поза межами клінік вкрай небезпечні. Вони можуть спричинити інфекції, запалення та серйозні деформації тканин, що ставить під загрозу не лише кар'єру, а й здоров'я спортсменів.

Нагадаємо, що на Кубку світу в Німеччині злочинці викрали спорядження стрибунів із трампліну з Норвегії. 

Теги: стрибки з трампліна Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понтифік підкреслив, що насильство та війна є «поразкою для людства»
Папа Римський закликав до перемирʼя на час Олімпіади-2026
Вчора, 16:54
Хокейна збірна Росії була відсторонена від Оліміпади-2026
Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі
4 лютого, 15:03
Коцар намагається нагадувати іншим спортсменкам про війну в Україні
Фристайлістка Коцар: Спортсменки з інших країн все менше запитують про війну
3 лютого, 11:49
Таталіна ставила лайк під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026
2 лютого, 14:02
Бідний: Міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
28 сiчня, 09:59
У Латвії не хочуть бачити виступи росіян під час Олімпіади
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026
21 сiчня, 13:59
Євген Марусяк та Віталій Калініченко представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
19 сiчня, 12:32
Свищев готує звернення до ЄСПЛ для захисту інтересів російських спортсменів
Депутат Думи неадекватно відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо росіян
15 сiчня, 13:32
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Матір російського військового збирається їхати на Олімпіаду, щоб підтримати його
14 сiчня, 18:49

Новини

Стрибуни з трампліну спровокували «пенісгейт» на Олімпіаді.
Стрибуни з трампліну спровокували «пенісгейт» на Олімпіаді.
Репер Snoop Dog здивував британських керлінгістів після матчу на Олімпіаді
Репер Snoop Dog здивував британських керлінгістів після матчу на Олімпіаді
Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації
Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації
Українська тенісистка відмовилася тиснути руку угорці. Реакція МЗС Угорщини
Українська тенісистка відмовилася тиснути руку угорці. Реакція МЗС Угорщини
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор
На церемонії відкриття Олімпіади з'явився російський прапор

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua