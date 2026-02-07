Стрибуни з трампліну спровокували «пенісгейт» на Олімпіаді.

Антидопінгові органи обіцяли вивчити ситуацію детальніше

Зимова Олімпіада-2026 розпочалася з одного з найдивніших скандалів у історії спорту, який медіа вже встигли охрестити «пенісгейтом». Про це повідомляє «Главком».

Підозри щодо уколів

Провідні спортивні організації, зокрема WADA та FIS, змушені офіційно реагувати на підозри щодо маніпуляцій атлетів із власним тілом заради здобуття переваги в повітрі. За інформацією німецького таблоїда Bild, деякі стрибуни на лижах нібито роблять ін'єкції гіалуронової кислоти в статевий орган безпосередньо перед офіційними 3D-замірами тіла. Метою є збільшити обхват пахової зони на 1-2 см, що дає змогу пошити просторіший комбінезон. Оскільки аеродинаміка в цьому виді спорту критична, додаткова площа костюма створює ефект «вітрила».

За розрахунками експертів, додаткові 2 см в обхваті костюма можуть дати до 5% підйомної сили, що трансформується у зайві 5-6 метрів дистанції стрибка – часто це різниця між золотою медаллю та місцем поза десяткою.

Реакція антидопінгових органів та FIS

Президент WADA Вітольд Банька під час пресконференції 5 лютого в Мілані з усмішкою, але серйозно пообіцяв вивчити це питання, зазначивши, що стрибки з трампліна вкрай популярні в його рідній Польщі.

Гендиректор WADA Олів’є Нігглі пояснив позицію агентства: «Гіалуронова кислота не є забороненою речовиною сама по собі. Проте ми повинні з’ясувати, чи можна вважати такі ін'єкції недопустимим методом штучного підвищення результативності».

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) назвала ці повідомлення «дикими чутками», але водночас запровадила безпрецедентні заходи контролю. На цих Іграх у костюми атлетів вшиватимуть мікрочіпи, а 3D-сканування проводитимуть повторно безпосередньо перед стартами, щоб порівняти параметри тіла з тими, що були зафіксовані під час пошиття форми.

Відповідь норвезьких стрибунів з трампліну

Скандал розгорівся на тлі реальної дискваліфікації норвезьких зірок Маріуса Ліндвіка та Йоганна Андре Форфанга на Чемпіонаті світу-2025 за маніпуляції зі швами в паховій зоні. Проте самі норвежці ставляться до «пенісгейту» скептично.

Йоганн Андре Форфанг зазначив: «Це не те, чого ми хочемо в нашому спорті. Мені б хотілося, щоб увага була прикута до результатів на горі, а не до таких речей». А тренер Крістіан Майєр сказав: «Я не бачив нічого подібного і сумніваюся, що це правда. Жіноча команда взагалі спокійна щодо цієї теми».

Лікарі застерігають, що подібні «спортивні» ін'єкції поза межами клінік вкрай небезпечні. Вони можуть спричинити інфекції, запалення та серйозні деформації тканин, що ставить під загрозу не лише кар'єру, а й здоров'я спортсменів.

Нагадаємо, що на Кубку світу в Німеччині злочинці викрали спорядження стрибунів із трампліну з Норвегії.