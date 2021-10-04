Сьогодні Нобелівський комітет оголосить переможця премії з медицини

Цього тижня стануть відомі імена переможців у категоріях з медицини, з фізики, з хімії та з літератури.

У Швеції назвуть лауреатів, але премії видадуть на батьківщині лауреатів

У Швеції оголосять Нобелівських лауреатів. Але самі премії цього року через Covid-19 видаватимуть на батьківщині лауреатів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нобелівський комітет у Стокгольмі сьогодні, в понеділок 4 жовтня повідомить, кому присуджена премія з медицини. У вівторок, 5 жовтня, оголосять володаря премії з фізики, в середу – з хімії, в четвер – із літератури.

Лауреата премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло (Норвегія). Церемонія намічена на п'ятницю. Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру в цьому році претендують 329 кандидатів, 234 з них – це фізичні особи, решта 95 – організації.

Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті. Фонд Нобеля протягом як мінімум 50 років після їх висунення не має права публікувати їх список.

Однак ряд ЗМІ протягом року повідомляв про те, що на премію миру висунуті відомі світові лідери і політики. Зокрема, за їх інформацією, на Нобелівську премію миру висунутий колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж. Серед кандидатів, за деякими даними, фігурують екс-кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська і екоактивістка Грета Тунберг. Крім того, претендентами вважаються такі організації, як «Репортери без кордонів» і «Комітет захисту журналістів».

11 жовтня в столиці Швеції визначиться лауреат премії шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.

Нобелівська премія 2021 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (близько 1,1 млн доларів).

На тлі пандемії коронавірусу лауреати Нобелівської премії другий рік поспіль отримуватимуть нагороди в тих країнах, в яких проживають. До пандемії в Стокгольмі в грудні проводили традиційну церемонію вручення Нобелівських премій з особистою участю лауреатів і організовували банкет на їхню честь.

У Норвегії церемонія вручення Нобелівської премії миру поки запланована, але остаточне рішення щодо її проведення буде прийнято в середині жовтня.

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