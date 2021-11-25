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    Думки вголос

    Американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Різні сценарії війни залежатимуть від того, наскільки підготовленим і рішучим буде опір - Американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля
    Різні сценарії війни залежатимуть від того, наскільки підготовленим і рішучим буде опір
    фото з відкритих джерел

    Москві знадобиться для утримання тилу понад 40 тисяч військових

    Нагадаю про можливі сценарії атаки РФ за розрахунками американської приватної компанії Stratfor у 2015 році.

    Перший, найлегший для Москви, – це створення сухопутного коридору в Крим (див. перший малюнок). Цей шлях включає лише один серйозний з політико-воєнної точки зору пункт опору – Маріуполь. Для цього буде достатньо, на тодішню думку аналітиків, до 36 тисяч військових і два тижні часу. Бонус – у Криму з’явиться прісна вода у необмеженій кількості, якщо захоплять Нову Каховку.

    Другий (див. відповідний малюнок) – це загарбання усього півдня України з узбережжям, створення суцільної зони російського контролю аж до Придністров’я. До 60 тисяч військових і до місяця часу. Проблема для росіян буде перейти Дніпро як природну перешкоду.

    Нарешті, третій сценарій – це вся лівобережна Україна, до 135 тисяч солдатів (третій малюнок).

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    Американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля
    Американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля
    Американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля
    мапи Stratfor

    Stratfor наголошує, що складно прогнозованою компонентою у їх прогнозі є кількість військ, необхідна для стримування можливого спротиву зі сторони населення. Навіть на «найлегшому» напрямку – Маріуполь-Херсон – може знадобитися для утримання тилу понад 40 тисяч війська.

    А приміром, для того, щоб тримати під контролем населення всього Лівобережжя, необхідно буде від 28 до 280 тисяч солдат(!).

    Яких у росіян точно немає. Відповідно, різні сценарії війни залежатимуть від того, наскільки підготовленим і рішучим буде партизанський рух, наскільки окупантам швидко вдасться мобілізувати колаборантів до боротьби з ним, тощо.

    Ще раз нагадую, це розрахунки 2015 року.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Маріуполь війна Україна населення солдат
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    Американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля