Американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля

Різні сценарії війни залежатимуть від того, наскільки підготовленим і рішучим буде опір

Різні сценарії війни залежатимуть від того, наскільки підготовленим і рішучим буде опір

Москві знадобиться для утримання тилу понад 40 тисяч військових

Нагадаю про можливі сценарії атаки РФ за розрахунками американської приватної компанії Stratfor у 2015 році.

Перший, найлегший для Москви, – це створення сухопутного коридору в Крим (див. перший малюнок). Цей шлях включає лише один серйозний з політико-воєнної точки зору пункт опору – Маріуполь. Для цього буде достатньо, на тодішню думку аналітиків, до 36 тисяч військових і два тижні часу. Бонус – у Криму з’явиться прісна вода у необмеженій кількості, якщо захоплять Нову Каховку.

Другий (див. відповідний малюнок) – це загарбання усього півдня України з узбережжям, створення суцільної зони російського контролю аж до Придністров’я. До 60 тисяч військових і до місяця часу. Проблема для росіян буде перейти Дніпро як природну перешкоду.

Нарешті, третій сценарій – це вся лівобережна Україна, до 135 тисяч солдатів (третій малюнок).

Stratfor наголошує, що складно прогнозованою компонентою у їх прогнозі є кількість військ, необхідна для стримування можливого спротиву зі сторони населення. Навіть на «найлегшому» напрямку – Маріуполь-Херсон – може знадобитися для утримання тилу понад 40 тисяч війська.

А приміром, для того, щоб тримати під контролем населення всього Лівобережжя, необхідно буде від 28 до 280 тисяч солдат(!).

Яких у росіян точно немає. Відповідно, різні сценарії війни залежатимуть від того, наскільки підготовленим і рішучим буде партизанський рух, наскільки окупантам швидко вдасться мобілізувати колаборантів до боротьби з ним, тощо.

Ще раз нагадую, це розрахунки 2015 року.

Читайте також:

Джерело: блог Ігоря Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.