WP: Білий дім й Конгрес мусять дійти компромісу задля допомоги Україні на тлі нових атак РФ

Росія вважає, що вона здолала військовий опір України і західні економічні санкції, а увага і рішучість Заходу неминуче похитнеться

На тлі останніх атак Росії, редакція The Washington Post закликала адміністрацію президента Джо Байдена та американський Конгрес до пошуку компромісу, аби Україна отримала військову допомогу. У матеріалі, опублікованому 1 січня, автори відзначають російські ракетні та дронові атаки, акцентуючи увагу на жертвах та спричинених руйнуваннях.

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«Ці похмурі цифри нагадують, що президент Росії Владімір Путін вступає в новий рік з тією ж самою старою метою: знищити суверенітет України разом з її надіями стати демократією, тісно пов’язаною з Європейським союзом і, зрештою, з НАТО», – робить висновок редакція WP.

За думкою авторів, Росія вважає, що вона здолала військовий опір України і західні економічні санкції, а увага і рішучість Заходу неминуче похитнеться.

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Водночас, зазначає видання, військова та економічна допомога з боку ЄС та Сполучених Штатів зайшла в глухий кут. В ЄС її блокує Угорщина, а в США проблемою є Конгрес, де республіканці, вимагаючи заходів з безпеки кордонів, затримують запит Байдена на пакет фінансування у розмірі $110 млрд, що містить $61 млрд для України.

«Найкращою відповіддю на останній руйнівний залп Путіна є те, що Конгрес і Білий дім повинні зібратися з силами й досягти компромісу, який дозволить надати допомогу Україні та Ізраїлю, а також пакет для південного кордону», – закликає редакція.

Якщо Конгрес не прийме відповідного рішення, Сполучені Штати та Європа можуть бути змушені передати Україні $300 млрд заморожених активів РФ.

Такий крок несе ризики для фінансової системи й з часом все одно може знадобитися для фінансування відновлення України, але зараз було б набагато краще, якби Конгрес схвалив додатковий пакет фінансування на військове спорядження та економічну підтримку, вважають у WP.

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«Загальна сума становить невелику частку економічного виробництва США, але є значною інвестицією у виживання України – тобто інвестицією у стримування ширшої транскордонної агресії з боку Росії та інших країн», – пояснюють редактори.

«Путін розпочав цю агресію з власної ініціативи, порушуючи міжнародне право. Він може припинити її в будь-який момент, покинувши територію України. Це той мир, який світ міг би вітати, але, на жаль, Путін навряд чи його запропонує. На нас чекає довга боротьба, яку російський президент ніколи не погодиться завершити на будь-яких умовах, якщо не буде знати, що Україна має постійну військову підтримку своїх друзів на Заході», – зазначила редакція WP свій матеріал.

Нагадаємо, Байден відреагував на масштабний обстріл України заявивши, що російська атака – це нагадування світу про те, що після двох років руйнівної повномасштабної війни мета російського диктатора Володимира Путіна залишається незмінною – знищити Україну і підкорити її народ.

Як повідомлялося, 22 грудня, президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.

Раніше Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні до канікул, аби не зробити подарунок Путіну.