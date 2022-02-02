Скандал із Трухіним: роботу влади зробили журналісти-розслідувачі

«Слуга народу» останнім часом все більше вляпується у скандали

Партія «Слуга народу» останнім часом все більше вляпується у скандали

Трухін має піти не з партії слуг, яка існує тільки на папері, а з парламенту

Це просто якийсь анекдот.

ДБР заявило, що не мало у розпорядженні відеоматеріалів щодо ДТП з Трухіним.

ГПУ заявила, що тепер вже точно «без жодних зволікань» порушить кримінальну справу.

Слуги вночі заявили, що як тільки дозволить епідеміологічна ситуація, вони виключать Трухіна з лав слуг.

Вже зранку епідеміологічна ситуація дозволила, і його виключили з партії одноосібним рішенням керівника партії – ні з’їзду, ні президії, ні засідання інших керівних органів.

Міністр МВС, якому Трухін дзвонив з місця пригоди, і Зеленський, який кілька разів в інтерв’ю журналістам вигорожував Трухіна, мовчать.

«Європейська Солідарність» наголошує, що ДБР, ГПУ і верхівка МВС отримують щедре бюджетне фінансування. Натомість, їх роботу зробили журналісти-розслідувачі

В той час як самі правоохоронні органи доклали всіх зусиль, аби загальмувати, затормозити, приховати і поховати розслідування цієї справи, всі її деталі. Дивним чином з головної траси країни зникли всі камери спостереження, депутат не пройшов алкотест.

Виникає логічне питання: чи потрібні державі такі дискредитовані правоохоронні органи і чи має право їх керівництво, зав’язане в цій ганебній історії, бодай день обіймати свої посади.

Дуже цікаво в ці дні спостерігати за державними телеканалами «ДОМ» і «РАДА», які так само отримують щедре бюджетне фінансування за оббріхування опозиції. Про скандали в провладній фракції вони або мовчать, або обережно, скоромовкою, одним рядком.

ЄС наголошує нашу вимогу негайної відставки дискредитованого міністра МВС і директора ДБР.

А Трухін має піти не з партії слуг, яка існує тільки на папері, а з парламенту.

І давати покази не лише ДБР, а й НАБУ – за спробу хабаря працівникам поліції.

Також ми уважно слідкуємо за тим, аби прості поліцейські, які мають честь називати речі своїми іменами, зараз не постраждали від терору і помсти свого керівництва та інших «корєшєй».

Зелена влада має піти на політичний смітник. Чим скорше – тим краще для країни.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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