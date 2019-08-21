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    Думки вголос

    Чи буде реакція Зеленського на спроби Макрона і Трампа повернути в G7 Росію?

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Чи буде реакція Зеленського на спроби Макрона і Трампа повернути в G7 Росію?
    Володимир Зеленський

    Чи буде хтось з ОПУ та МЗС спілкуватися з Німеччиною, Великобританією, Канадою та Японією про неприпустимість відновлення G8 до деокупації Криму?

    Просто поставлю кілька питань у повітря:

    Чи буде реакція головного відповідального за зовнішні відносини (так, його Володимиром Зеленським звати) на спроби Макрона і Трампа повернути в G7 Росію, вилучену за анексію Криму? Я казав, що без належної реакції президента України, РФ буде в ПАРЄ, а тепер може бути й у Великій вісімці, і санкції можуть почати знімати вже на початку наступного року, як все йде такими темпами за відсутності спротиву з українського боку. 

    Чи буде хтось з ОПУ та МЗС спілкуватися з Німеччиною, Великобританією, Канадою та Японією про неприпустимість відновлення G8 до деокупації Криму? З Італією наразі все зрозуміло і без розмов. Чи буде реакція відповідальних за зовнішню політику в партії влади? Чи матиме парламентська дипломатія голос взагалі?

    Чи хтось з ОПУ нарешті пояснить, чи є стратегія зупинки регресу в питанні відстоювання інтересів України? І чи є якась стратегія щодо роботи над стримуванням Росії та збереженням суб’єктності зовнішньої політики загалом? Останні компліменти новому главі держави з усіх боків швидше насторожують, бо вони озвучені за більшу поступливість, яка може надто дорого обійтися Україні. Якщо я помиляюся в припущеннях, хай публічно окреслять майбутні кроки. Поки є тиша - існуватимуть підозри. 

    Але чомусь здається, повітря нині буде тихим. Шторми попереду.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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