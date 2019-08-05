Нова влада не буде боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ?

Це потім позначиться на майбутній позиції держави Україні на міжнародних майданчиках

Боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ, як виходить зі слів потенційного очільника комітету із закордонних справ Богдана Яременка, слуги, вочевидь не збираються.

Британці, естонці, латвійці, литовці, грузини, поляки, шведи готові боротися, а нова більшість майбутньої української делегації - ні. Це все що треба знати про готовність нової влади протидіяти агресору. Вони готові змиритися з Росією в ПАРЄ, далі з Росією в Криму, за анексію якого російські депутати-члени ПАРЄ голосували.

Я вже бачу політику нової делегації, більшість якої складатимуть слуги і розумію, що тверда позиція України щодо свого суверенітету, територіальної цілісності і протидії агресору залишається в минулому. Вони готові прийняти і порушення принципів Ради Європи. Напевно тому, що самі цих принципів не мають.

Це потім позначиться на майбутній позиції держави Україні на міжнародних майданчиках. Слабаків там не поважають і ті, хто ще соромився надавати перевагу вигоді перед цінностями, остаточно отримають звільнення від всіх моральних зобов‘язань. Мораль померла. Прийшла кон‘юнктура. Такий настає час.



Принагідно ще раз дякую нинішній делегації в ПАРЄ за фантастичний приклад, як треба боротися до останнього. Це були важкі, але гідні часи.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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