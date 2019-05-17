Ризик безумовного повернення Росії до ПАРЄ залишається дуже великим

Ми вистоїмо, навіть якщо в Раді Європи бетон європейських цінностей почне розвалюватися

Ситуація в Раді Європи є паскудною. Але Росію в ПАРЄ ще не повернули. Мушу трохи уточнити.

Це неможливо зробити без внесення змін в регламент ПАРЄ. Рішення приймає тільки ПАРЄ, а не Комітет міністрів. Урядова складова не вирішує за парламентську. Але сьогодні у Гельсинки більшість міністрів закордонних справ членів Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ.

Далі два рішення: на регламентному комітеті Асамблеї 3 червня і голосування на сесії 25 червня. Ризик безумовного повернення Росії великий. Дуже великий. Українська позиція ослаблена і ситуацією в ВР (неважливо, розпуск чи без коаліції - все погано), і повною відсутністю позиції новообраного президента, який на момент голосування вже отримає свою булаву.

Ті, хто просуває повернення РФ в ПАРЄ спираються саме на це - досі нам 5 років вдавалося ефективно тримати позиції. Наслідки очевидні: початок розвороту санкцій проти Росії та суттєвий підрив довіри до ключової організації, яка 70 років тому заснована для захисту демократії, прав людини та верховенства права. Але будемо боротися до кінця.

Ми вистоїмо, навіть якщо в Раді Європи бетон європейських цінностей почне розвалюватися.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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