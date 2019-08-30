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    Думки вголос

    Український парламент вже не місце для дискусій

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Регламент і процедура є, але коли треба, то не дуже є - Український парламент вже не місце для дискусій
    Регламент і процедура є, але коли треба, то не дуже є

    Всі прогнози Коломойського справдилися напрочуд детально. Отже, це не прогнози

    Щодо вчорашньої ВР. 

    1) Парламент вже не місце для дискусій. Не чують, принаймні поки.

    2) Швидкість зворотньо пропорційна якості (казус Авакова і Маркарової тому підтвердження), аргументи про золотий переріз цих складових ігноруються. Потім всі дефекти вилізуть. Ми це вже проходили на менших швидкостях. 

    3) Регламент і процедура є, але коли треба, то не дуже є. 

    4) Опозиція безправна. Опозицію навіть критикують за опозиційність, хоча я не пам’ятаю жодного європейського прецеденту звинувачень вбік опозиційних фракцій, що вони не підтримали кадрові питання при наявній більшості. 

    5) В уряді купа людей, які підтримували курс попередньої влади і навіть Порошенка особисто. Було би справедливо, якби уряд надії не перекреслював роботу останніх років, а чесно сказав про продовження руху в заданому нами напрямку. Ми готові підтримувати всі позитивні кроки вбік євроінтеграції та розвитку, але будемо вказувати на прорахунки і чинити опір шкідливим рішенням, якщо вони будуть. Сподіваємося, нас будуть чути. Сподіваюсь, нові не стануть ширмою.

    6) Всі прогнози Коломойського справдилися напрочуд детально. Отже, це не прогнози.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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