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    Думки вголос

    Запам‘ятайте всіх депутатів, які не проголосують за внесення до Конституції курсу на ЄС і НАТО

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Запам‘ятайте всіх депутатів, які не проголосують за внесення до Конституції курсу на ЄС і НАТО

    Сьогодні маємо спалити ще один міст з русскім міром, щоб через деякий час знову повернутися до європейського дому після кількох сотень років перерви

    Запам‘ятайте кожного депутата, хто сьогодні не проголосує за внесення до Конституції курсу на ЄС і НАТО. Знайте, перед вами брехун, якщо говоритиме про декларативність таких змін.

    Ці зміни абсолютно практичні, бо завадять у майбутньому розвернути країну назад, під Москву. Чи є такий ризик? Є, бо країну, де купа народу готові під час нападу Росії голосувати за клоуна, може розвернути куди завгодно після якихось виборів.

    Саме ця політична світоглядна нестабільність - головна й справжня причина, чому Україна досі не в НАТО, а та сама Албанія вже. І нам ще треба довести невідворотність намірів, а зміни до Конституції стануть і доказом, і запобіжником.

    Тому сьогодні маємо спалити ще один міст з русскім міром, щоб через деякий час знову повернутися до європейського дому після кількох сотень років перерви.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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