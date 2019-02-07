Запам‘ятайте всіх депутатів, які не проголосують за внесення до Конституції курсу на ЄС і НАТО

Сьогодні маємо спалити ще один міст з русскім міром, щоб через деякий час знову повернутися до європейського дому після кількох сотень років перерви

Запам‘ятайте кожного депутата, хто сьогодні не проголосує за внесення до Конституції курсу на ЄС і НАТО. Знайте, перед вами брехун, якщо говоритиме про декларативність таких змін.

Ці зміни абсолютно практичні, бо завадять у майбутньому розвернути країну назад, під Москву. Чи є такий ризик? Є, бо країну, де купа народу готові під час нападу Росії голосувати за клоуна, може розвернути куди завгодно після якихось виборів.

Саме ця політична світоглядна нестабільність - головна й справжня причина, чому Україна досі не в НАТО, а та сама Албанія вже. І нам ще треба довести невідворотність намірів, а зміни до Конституції стануть і доказом, і запобіжником.

Тому сьогодні маємо спалити ще один міст з русскім міром, щоб через деякий час знову повернутися до європейського дому після кількох сотень років перерви.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»