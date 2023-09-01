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Вибухи у Пскові, Світоліна перемогла росіянку на US Open: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи у Пскові, Світоліна перемогла росіянку на US Open: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову в 1/32 фіналу турніру Великого шолому US Open

 У Пскові (РФ) у ніч на 1 вересня пролунали вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників. Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову в 1/32 фіналу турніру Великого шолому US Open. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 1 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Пентагон закупить ракети Amraam для України

Сполучені Штати уклали угоду з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності класу «повітря-повітря» (Amraam) в рамках бюджетної підтримки для України. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

«Компанія Raytheon Missiles and Defense з міста Тусон, штат Арізона, уклала контракт на суму 192 млн доларів про безстрокове постачання невизначеної кількості ракет середньої дальності класу «повітря-повітря» (Amraam). Цей контракт передбачає закупівлю ракет з різних джерел. Контракт розрахований до 29 листопада 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову на US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову в 1/32 фіналу турніру Великого шолому US Open, який відбувається у США з рахунком 5:7, 6:4., Слід зазначити, що усі росіяни на турнірі заявлені під нейтральним прапором.

Усього на US Open в одиночному розряді основної сітки турніру стартували чотири українки. Окрім Еліни Світоліної і Лесі Цуренко це Ангеліна Калініна і Марта Костюк. Проте Ангеліна і Марта вибули з боротьби у першому раунді змагань.

Стало відомо, коли Україна отримає перші танки Abrams

У середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків Abrams з загальної кількості 31 обіцяного США технічного арсеналу. Про це повідомляє Politico.

Повідомляється, що група українських військовослужбовців успішно завершила програму навчання на американських танках M1 Abrams. Загалом на полігонах армії США у Німеччині тренувалися близько 200 військових ЗСУ.

Західні офіційні особи вірять, що танки Abrams забезпечать українським Збройним Силам необхідну перевагу для подолання російських оборонних ліній під час контрнаступу.

Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на Псков

У Пскові (РФ) у ніч на 1 вересня пролунали вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників. У місті працюють системи протиповітряної оборони. про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Крім вибухів, мешканці Пскова розповідають у мережі про звуки стрілянини. Також пишуть, що це може пояснюватися спробами збити дрони за допомогою стрілецької зброї.

Зазначається, що звуки пострілів чують біля аеродрому та військової частини.

Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон

В Україні розпочали перевірку військово-лікарських комісій, і цей процес забере понад рік. Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат Давид Арахамія.

Згідно з висловлюванням депутата, попередній аналіз буде проведено відносно швидко, можливо, лише за кілька місяців. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством відповідальність несуть обидві сторони. У цьому контексті правоохоронні органи візьмуть на себе значну частину роботи, оскільки їм потрібно буде правильно оформити всі докази та формалізувати звинувачення згідно з Кримінально-процесуальним кодексом.

До слова, триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. 

Читайте також: ЗСУ відбили спроби окупантів контратакувати на двох напрямках – ISW
Теги: росіяни Еліна Світоліна навчання Україна Telegram Марта Костюк повітря Ангеліна Калініна Давид Арахамія танки депутат

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