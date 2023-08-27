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Зеленський про вибори-2024: Потрібні спостерігачі в окопах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський про вибори-2024: Потрібні спостерігачі в окопах
Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Президент назвав умови, за яких вибори в наступному році можуть стати реальністю

Президент Володимир Зеленський хотів би провести президентські й парламентські вибори в Україні у 2024 році, однак для цього потрібні зміни в законодавстві, фінансування від партнерів та міжнародні спостерігачі навіть на фронті. Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Зеленський розповів про свою розмову з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який заявив, що Україна має провести вибори, попри війну.

«Я сказав, якщо ви готові дати мені 5 млрд, бо я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 млрд. Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний - я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду», – зазначив український лідер.

Крім того, він наолосив, що США та Європа мають забезпечити прозорість виборів і з цією метою направити в Україну своїх спостерігачів, у тому числі й на лінію фронту.

«Але, найголовніше – давайте ризикувати тоді разом. Спостерігачі повинні бути в окопах. Я сказав, на передову ми маємо відправити спостерігачів, щоб наші вибори були легітимними для всього світу. Це абсолютно справедливо», – підкреслив Зеленський.

Зазначимо, що наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

«Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна… Я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – сказав американський сенатор.

Як повідомлялося, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк зауважила, що найближчі загальнодержавні українські вибори відбудуться лише після завершення війни. 

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні. 

Читайте також: Вибори під час війни? Хто і навіщо розхитує парламент
Теги: Володимир Зеленський вибори Україна

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