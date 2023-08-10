В’їзд із РФ та Білорусі до України: де працюють гуманітарні коридори

Багато люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть до України через Білорусь

Наразі працюють два гуманітарних коридори, через які українці можуть потрапити до України з Росії та Білорусі. Вони розташовані в Сумській області та на Волині. Про це розповіла віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає «Радіо Свобода».

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Один з гуманітарних коридорів – Колотилівка-Покровка, працює на сумському напрямку на кордоні з Росією. Через нього щодня проходять 150 людей.

«Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом», – пояснила Верещук.

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Інший гуманітарний коридор розташований на Волині, на кордоні з Білоруссю. Йдеться про Доманове-Мокрани. Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть через Білорусь і заїжджають в Україну.

Зазначається, що гуманітарний коридор в Сумській області деякий час не працював через те, що росіяни перекрили можливість, однак наразі він відновив свою роботу. А в найближчому до перетину кордону селі облаштувати пункт, де тимчасово можуть зупинитися люди.

«У населеному пункті, який найближчий до пункту перетину, я скажу, не найкращі умови, але вони прийнятні. На сьогодні там є пункт, де можна пройти фільтрацію, поїсти, попити, привести себе в порядок. І якщо людина маломобільна, є, наприклад, швидка допомога, яка доставить в Суми, а якщо ні, то це безкоштовний автобус або маршрутка, яка теж в Суми доставить», – додала міністерка.

Нагадаємо, починаючи з лютого 2022 року на територію України через закритий кордон з РФ та Білоруссю, повернулося понад 18 тисяч громадян України. Комунікація між ДПСУ та російськими прикордонниками не відбувається. Але якщо громадяни України зможуть дістатися до території України, їх зможуть зустріти українські прикордонники.