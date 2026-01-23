Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мін'юст оприлюднив статистику народжуваності та смертності за 2025 рік

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Мін'юст оприлюднив статистику народжуваності та смертності за 2025 рік
У Києві за 2025 рік народилося понад 19 тис. дітей
фото з відкритих джерел

У прифронтових регіонах України фіксується сповільнення народжуваності

У 2025 році в Україні фіксували, як сповільнення народжуваності, так і збільшення смертності. У Міністерстві юстиції України повідомили, що на одного новонародженого торік припадало троє померлих. Про це пише «Главком» із посиланням на «Опендатабот».

За даними Міністерства юстиції, у 2025 році в Україні народилося 168 778 тис. дітей. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення народжуваність продовжує сповільнюватися, до цього вона скорочувалася в середньому, на 8%. У 2022 році вона скоротилася на 25%, у 2024 році – 6%.

У яких регіонах зросла народжуваність

У 2025 році в Україні народилося 168 778 дітей
У 2025 році в Україні народилося 168 778 дітей
фото: скриншот Опендабот

В окремих регіонах показники народжуваності кращі. Наприклад, на Львівщині народжуваність збільшилася на 1,5% (на 230 новонароджених більше, ніж у 2024 році). У Волинській області народжуваність зросла на 0,6% (на 44 немовляти більше)

Які регіони України демонструють зниження народжуваності

Однак у прифронтових регіонах фіксується зниження народжуваності. У Херсонській області показник народжуваності знизився на 16%, у Запорізькій області — на 11%. Також сповільнення народжуваності відбулося у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях. У цих регіонах народжуваність впала на 9%.

Де народилося найбільше дітей у 2025 році

Мін'юст оприлюднив статистику народжуваності та смертності за 2025 рік фото 1
фото: скриншот Опендабот

У столиці за 2025 рік з’явилися на світ 19 410 тис. новонароджених, це 11,5% від загальної кількості новонароджених за торік. Разом із цим показник народжуваності впав на 1,5%, у порівнянні з 2024 роком. Друге місце зайняла Львівська область з показником 15 875 тис. немовлят, третє місце дісталося Дніпропетровській області з показником 12 754 тис. новонароджених

Статистика смертності в Україні за 2025 рік

У 2025 році на одного новонародженого торік припадало троє померлих
У 2025 році на одного новонародженого торік припадало троє померлих
фото: скриншот Опендабот

У порівнянні з 2021 роком, у 2025 році народжуваність зменшилася у 1,6 раза. Водночас за 2025 рік зафіксовано 485 296 тис. смертей. За статистикою, на одного новонародженого торік припадало троє померлих. Смертність за минулий рік скоротилася на 2%, а народжуваність на 4,5%.

Найбільше смертей сталося у Дніпропетровщині – 52 559, у Києві – 36 296 та на Харківщині – 34 670. Цей показник зріс у Чернівецькій, Черкаській, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях Але зменшився у Рівненщині та на Полтавщині.

Нагадаємо, як Мін'юст розповів подружжям про нюанс, який не всі знають. Подружжя має право змінити прізвище після реєстрації шлюбу, навіть через роки спільного життя.  Збереження подружжям своїх прізвищ під час реєстрації шлюбу не позбавляє їх права змінити рішення згодом. Законодавство України дозволяє змінювати прізвище під час подружнього життя.

Раніше «Главком» писав про те, що за перші шість місяців 2025 року в Україні народилися 86 795 немовлят, а померли – 249 002 людей. Наразі на одного малюка припадає троє померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх п'яти років. 

Читайте також:

Теги: діти Міністерство юстиції смерть населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
3 сiчня, 23:56
Люди стоять у черзі, щоб придбати продукти у Каракасі
Венесуела занурилася в хаос після захоплення Мадуро
4 сiчня, 00:31
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
4 сiчня, 03:56
При столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень
Навчання за радянськими підручниками у школі при столичному монастирі. СБУ взялась за справу
6 сiчня, 23:03
Рятувальники ще працюють на місці удару у Кривому Розі
Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, кількість поранених зросла
8 сiчня, 23:17
Люди зібралися під час панахиди за Рене Гуд у Міннеаполісі
США охопили протести через убивство матері трьох дітей агентом міграційної служби
9 сiчня, 01:54
Леонід Дубінін за кермом тролейбуса Škoda 15Tr02/6 № 477 та тролейбус МТБ-82 № 3, на якому він працював
У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
9 сiчня, 02:55
Ірина Мудра підтвердила, що залишається на посаді заступниці керівника Офісу президента
Офіс президента повідомив, хто може очолити Міністерство юстиції
10 сiчня, 18:32
Школярку знайшли в метро: вона блукала разом із подружкою на одній зі станцій столичної підземки
У Києві 9-річні подружки зібрали валізи та вирушили в «подорож», їх розшукала поліція
17 сiчня, 19:58

Суспільство

Філарету – 97. Митрополит Епіфаній привітав патріарха, визнавши його непересічні заслуги
Філарету – 97. Митрополит Епіфаній привітав патріарха, визнавши його непересічні заслуги
Голод 1946–47 років. Керівник архіву СБУ порівняв кількість жертв у Росії та Україні
Голод 1946–47 років. Керівник архіву СБУ порівняв кількість жертв у Росії та Україні
Мін'юст оприлюднив статистику народжуваності та смертності за 2025 рік
Мін'юст оприлюднив статистику народжуваності та смертності за 2025 рік
Філарету – 97. Шлях легендарного патріарха та знакові цитати
Філарету – 97. Шлях легендарного патріарха та знакові цитати
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Едуарда Петрика
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Едуарда Петрика
У кількох регіонах 23 січня 2026 року запроваджені аварійні відключення світла
У кількох регіонах 23 січня 2026 року запроваджені аварійні відключення світла

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua