Мін'юст оприлюднив статистику народжуваності та смертності за 2025 рік

У прифронтових регіонах України фіксується сповільнення народжуваності

У 2025 році в Україні фіксували, як сповільнення народжуваності, так і збільшення смертності. У Міністерстві юстиції України повідомили, що на одного новонародженого торік припадало троє померлих. Про це пише «Главком» із посиланням на «Опендатабот».

За даними Міністерства юстиції, у 2025 році в Україні народилося 168 778 тис. дітей. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення народжуваність продовжує сповільнюватися, до цього вона скорочувалася в середньому, на 8%. У 2022 році вона скоротилася на 25%, у 2024 році – 6%.

У яких регіонах зросла народжуваність

У 2025 році в Україні народилося 168 778 дітей фото: скриншот Опендабот

В окремих регіонах показники народжуваності кращі. Наприклад, на Львівщині народжуваність збільшилася на 1,5% (на 230 новонароджених більше, ніж у 2024 році). У Волинській області народжуваність зросла на 0,6% (на 44 немовляти більше)

Які регіони України демонструють зниження народжуваності

Однак у прифронтових регіонах фіксується зниження народжуваності. У Херсонській області показник народжуваності знизився на 16%, у Запорізькій області — на 11%. Також сповільнення народжуваності відбулося у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях. У цих регіонах народжуваність впала на 9%.

Де народилося найбільше дітей у 2025 році

фото: скриншот Опендабот

У столиці за 2025 рік з’явилися на світ 19 410 тис. новонароджених, це 11,5% від загальної кількості новонароджених за торік. Разом із цим показник народжуваності впав на 1,5%, у порівнянні з 2024 роком. Друге місце зайняла Львівська область з показником 15 875 тис. немовлят, третє місце дісталося Дніпропетровській області з показником 12 754 тис. новонароджених

Статистика смертності в Україні за 2025 рік

У 2025 році на одного новонародженого торік припадало троє померлих фото: скриншот Опендабот

У порівнянні з 2021 роком, у 2025 році народжуваність зменшилася у 1,6 раза. Водночас за 2025 рік зафіксовано 485 296 тис. смертей. За статистикою, на одного новонародженого торік припадало троє померлих. Смертність за минулий рік скоротилася на 2%, а народжуваність на 4,5%.

Найбільше смертей сталося у Дніпропетровщині – 52 559, у Києві – 36 296 та на Харківщині – 34 670. Цей показник зріс у Чернівецькій, Черкаській, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях Але зменшився у Рівненщині та на Полтавщині.

Нагадаємо, як Мін'юст розповів подружжям про нюанс, який не всі знають. Подружжя має право змінити прізвище після реєстрації шлюбу, навіть через роки спільного життя. Збереження подружжям своїх прізвищ під час реєстрації шлюбу не позбавляє їх права змінити рішення згодом. Законодавство України дозволяє змінювати прізвище під час подружнього життя.

Раніше «Главком» писав про те, що за перші шість місяців 2025 року в Україні народилися 86 795 немовлят, а померли – 249 002 людей. Наразі на одного малюка припадає троє померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх п'яти років.