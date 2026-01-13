Нічна атака на Київщину: пошкодження зафіксовано у трьох районах

Внаслідок атак загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає

Київська область зазнала чергової повітряної атаки з боку російських окупантів. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування та займання як у житловому секторі, так і на промислових об’єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Наслідки обстрілів по районах:

Броварський та Фастівський райони: рятувальники ліквідували пожежі в господарчій споруді та одній тимчасовій будівлі.

Вишгородщина: ворожий обстріл спричинив пожежу в житловому будинку. Надзвичайники оперативно прибули на місце та приборкали вогонь.

Наслідки ворожої атаки на Київщину у ніч на 13 січня 2026 року фото: ДСНС України/Facebook

За офіційними даними, пожежі виникали як у приватній забудові, так і на територіях промислових підприємств регіону. Внаслідок атак загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Наслідки ворожої атаки на Київщину у ніч на 13 січня 2026 року фото: ДСНС України/Facebook

Рятувальники продовжують працювати на місцях для фіксації наслідків та надання допомоги громадам. Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські загарбники 13 січня били по Україні балістичними ракетами та ударними дронами. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог атакував Україну 18-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300, сімома ракетами «Іскандер-К», а також 293 ударними БпЛА типу Shahed та «Гербера». Удари балістикою противник завдав по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Також уночі 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Унаслідок обстрілу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м кв. За попередніми даними, у результаті атаки загинуло чотири людини, ще шестеро осіб постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.