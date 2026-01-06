Головна Київ Новини
З 7 січня у метро Києва стартує ремонт ескалаторів на важливому пересадковому вузлі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
З 7 січня у метро Києва стартує ремонт ескалаторів на важливому пересадковому вузлі
Капітальний ремонт ескалаторів проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів
Роботи на пересадковому вузлі між станціями метро «Палац спорту» – «Площа українських Героїв» триватимуть орієнтовно до середини березня

Завтра, 7 січня, у Києві розпочнуть плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів на пересадковому вузлі між станціями метро «Палац спорту» – «Площа українських Героїв». Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу столичного метрополітену.

У метрополітені повідомили, що під час ремонту повністю демонтують основні елементи ескалатора: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу обладнання.

Потім у спеціалізованій майстерні працівники проведуть огляд, діагностику та  ремонт деталей, які можна перевезти.

Великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції під час капітального ремонту.

«Усі елементи ескалатора ретельно перевіряють на ступінь зношеності та відповідність технічним нормам. Придатні деталі проходять технічне обслуговування, і їх повертають до роботи. А ті, що не відповідають стандартам безпеки, – обов’язково замінюють», – зазначили у метрополітені.

Роботи на пересадковому вузлі між станціями метро «Палац спорту» – «Площа українських Героїв» триватимуть орієнтовно до середини березня.

Зазначається, що капітальний ремонт ескалаторів проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, міська влада та комунальне підприємство «Київський метрополітен» у судовому порядку вимагають стягнення майнової шкоди з акціонерного товариства «Київметробуд» – колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар, який у 2018-2023 роках здійснював будівельні роботи на об’єкті.  

