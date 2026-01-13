У Броварах та Борисполі розгорнуто «Пункти незламності»: адреси
Пункти незламності працюють у цілодобовому режимі та відкриті для всіх, хто потребує допомоги
У містах Бровари та Бориспіль, де нині спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням у Київській області, рятувальники ДСНС розгорнули Пункти незламності для підтримки населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.
Повідомляється, що у цих пунктах мешканці можуть отримати базову підтримку та перечекати період знеструмлення.
Які послуги доступні в пунктах:
- Тепло: можливість зігрітися у приміщенні;
- Енергія: зарядка мобільних телефонів та інших гаджетів;
- Зв'язок: доступ до мережі інтернет;
- Напої: гарячий чай та кава.
Пункти працюють у цілодобовому режимі та відкриті для всіх, хто потребує допомоги.
Де знайти «Пункти незламності»:
У місті Бровари:
- вул. Симона Петлюри, 25;
- вул. Київська, 64;
- вул. Героїв України, 30.
У місті Бориспіль:
- вул. Київський Шлях, 2/3;
- вул. Київський Шлях, 47;
- вул. Старовокзальна, 2, 4, 6 (ЖК «Левада»).
Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі для забезпечення життєдіяльності громад та надання допомоги населенню до повної стабілізації ситуації в енергосистемі регіону.
Раніше повідомлялося, що у Київській області у низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Через складні погодні умови в регіоні масові пориви електроліній. Ситуація у Броварському та Бориспільському районах залишається складною через наслідки російської атаки на Київщину. 12 січня загалом по області без електроенергії – понад дві тисячі родин у 19 населених пунктах. Найбільше аварійних знеструмлень у Обухівському та Фастівському районах. Броварський і Бориспільський райони – у режимі екстрених відключень.
Сьогодні, 13 січня в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
В умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
