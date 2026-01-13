Головна Київ Новини
У Броварах та Борисполі розгорнуто «Пункти незламності»: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У містах Бровари та Бориспіль спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням на Київщині
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Пункти незламності працюють у цілодобовому режимі та відкриті для всіх, хто потребує допомоги

У містах Бровари та Бориспіль, де нині спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням у Київській області, рятувальники ДСНС розгорнули Пункти незламності для підтримки населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомляється, що у цих пунктах мешканці можуть отримати базову підтримку та перечекати період знеструмлення.

Які послуги доступні в пунктах:

  • Тепло: можливість зігрітися у приміщенні;
  • Енергія: зарядка мобільних телефонів та інших гаджетів;
  • Зв'язок: доступ до мережі інтернет;
  • Напої: гарячий чай та кава.

Пункти працюють у цілодобовому режимі та відкриті для всіх, хто потребує допомоги.

Де знайти «Пункти незламності»:

У місті Бровари:

  • вул. Симона Петлюри, 25;
  • вул. Київська, 64;
  • вул. Героїв України, 30.

У місті Бориспіль:

  • вул. Київський Шлях, 2/3;
  • вул. Київський Шлях, 47;
  • вул. Старовокзальна, 2, 4, 6 (ЖК «Левада»).
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області
Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі для забезпечення життєдіяльності громад та надання допомоги населенню до повної стабілізації ситуації в енергосистемі регіону. 

Раніше повідомлялося, що у Київській області у низці населених пунктів відсутнє електропостачання. Через складні погодні умови в регіоні масові пориви електроліній. Ситуація у Броварському та Бориспільському районах залишається складною через наслідки російської атаки на Київщину. 12 січня загалом по області без електроенергії – понад дві тисячі родин у 19 населених пунктах. Найбільше аварійних знеструмлень у Обухівському та Фастівському районах. Броварський і Бориспільський райони – у режимі екстрених відключень.

Сьогодні, 13 січня в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

В умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

