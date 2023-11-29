Президентка Молдови позбавила громадянства проросійського політика

Олександр Калінін відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну

Президентка Молдови Мая Санду позбавила громадянства лідера проросійської Партії регіонів і Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександра Калініна. Про це йдеться у відповідному указі.

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Підставою для позбавлення громадянства проросійського політика став підпункт закону про громадянство, пов'язаний із вербуванням до збройних сил іноземної держави.

Калінін став головою молдовської Партії регіонів у 2016 році. У 2020 році він збирав підписи на підтримку своєї кандидатури на президентських виборах, але пізніше з власної ініціативи відмовився від цього.

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Олександр Калінін відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну. У своїх соцмережах він з'являється у військовій формі, із символікою Z, забороненою в Молдові. Також політик проводить акції на підтримку російських солдатів. Він збирає взуття і теплий одяг, які потім сам розвозить окупованими населеними пунктами Луганської області.

Раніше Євросоюз і Канада внесли Калініна до санкційних списків за спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Нагадаємо, нещодавно влада Молдови презентувала проєкт Стратегії національної безпеки країни. У ньому Кишинів уперше визнає Росію джерелом загрози.

Як повідомлялося, Кишинів прагне переглянути формат миротворчої місії РФ у невизнаному Придністров’ї, оскільки нинішній показав свою недієздатність. Зокрема, має бути забезпечена евакуація російських військових, які нелегально перебувають на території Молдови.

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До слова, партію «Шанс», афілійовану з проросійським політиком Іланом Шором, було виключено із загальних місцевих виборів у Молдові, запланованих на 5 листопада.